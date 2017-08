First Berlin - Intershop Communications AG Research Update

Schätzungen: 2014 2015 2016 2017E 2018E 2019E Umsatz (EUR Mio.) 46,18 42,72 34,19 38,28 42,11 45,90 EBIT (EUR Mio.) -6,28 0,17 -2,38 0,54 1,43 2,11 EPS (verwässert) (EUR) -0,22 0,00 -0,09 0,01 0,04 0,06 FCF (EUR Mio.) -2,60 2,65 -3,67 0,22 0,56 1,29

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Intershop Communications AG (ISIN: DE000A0EPUH1) veröffentlicht. Analyst Karsten von Blumenthal stuft die Aktie auf REDUCE herab, aber erhöht das Kursziel von EUR 1,34 auf EUR 1,44.Intershop hat am 2. August Q2-Zahlen publiziert und eine Telefonkonferenz abgehalten. Die Q2-Zahlen lagen leicht unter den Vorjahreszahlen und unseren Schätzungen. Der Q2-Umsatz fiel um 3% auf €8,8 Mio. Das EBIT blieb leicht positiv. Im ersten Halbjahr hat Intershop eine große Anzahl neuer Kunden gewonnen, besonders im Lizenzbereich. Viele Neukunden kommen aus dem Großhandelsbereich. Dies zeigt, dass Intershops neue Strategie erfolgreich ist. Da die H1-Zahlen im Jahresvergleich robustes Umsatz- und Gewinnwachstum anzeigen, gehen wir davon aus, dass der Wachstumspfad intakt bleibt. Wir behalten unsere Prognosen für 2017E und die Folgejahre daher bei. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt ein neues Kursziel von €1,44 (bisher: €1,34). Nach dem kräftigen Kursanstieg der letzten Monate stufen wir die Aktie von Hinzufügen auf Reduzieren herab.