First Berlin - HAEMATO AG Research Update

Schätzungen: 2015 2016 2017 2018 2019E 2020E Umsatz (EUR Mio.) 229,73 275,61 289,86 274,12 199,61 229,56 EBIT (EUR Mio.) 8,22 13,44 9,42 8,50 2,68 6,47 EPS (verwässert) (EUR) 0,27 0,53 0,32 0,27 -0,05 0,20 FCF (EUR Mio.) 2,59 12,80 -2,91 6,75 1,51 6,03

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu HAEMATO AG (ISIN: DE0006190705) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin stuft die Aktie auf BUY herauf aber senkt das Kursziel von EUR 5,80 auf EUR 4,80.In den ersten sechs Monaten gingen Umsatz und EBIT um 35% bzw. 85% zurück. Die Umsatzerlöse lagen 18% unter unserer Prognose, aber aufgrund des Umsatzrückgangs und der geringer als erwarteten sonstigen betrieblichen Erträge hat der EBIT unser Ziel um 79% unterschritten. Dank eines verbesserten Produktmixes nachdem das Unternehmen das Portfolio von margenarmen Produkten H2/18 bereinigt hat, blieb die Bruttomarge auf einem historisch hohen Niveau bei 8%. Nach der enttäuschenden Umsatz- und Ertragsperformance in H1/19 senken wir unsere Prognose. Wir gehen jedoch davon aus, dass wir uns dem Tiefpunkt beim Umsatz nähern. Unser aktualisiertes DCF-Modell ergibt ein Kursziel von €4,80 (zuvor: €5,80). Angesichts des Aufwärtspotenzials zu unserem Kursziel nach dem jüngsten Kursrückgang stufen wir die Aktie auf Kaufen auf (zuvor: Hinzufügen).