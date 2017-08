First Berlin - Golden Dawn Minerals Inc. Research Update

Schätzungen: 2015 2016 2017E 2018E 2019E 2020E Umsatz (CAD Mio.) 0,00 0,00 0,00 20,88 36,17 51,47 EBIT (CAD Mio.) -1,75 -4,26 -4,60 8,71 19,33 31,31 EPS (verwässert) (CAD) -0,06 -0,06 -0,05 0,06 0,13 0,21 FCF (CAD Mio.) -1,30 -7,93 -15,93 4,20 10,95 23,72

First Berlin Equity Research hat am 02. August 2017 die Coverage von Golden Dawn Minerals Inc. (ISIN: CA3808956070/ Bloomberg: GOM CN) aufgenommen. Analyst Simon Scholes stuft die Aktie mit einem BUY-Rating ein bei einem Kursziel von CAD 0,36.Golden Dawn Minerals (GOM) hat eine Landfläche von 14.700 Hektar im Greenwood-Minenlager in der südlichen Zentralregion British Columbias erworben. Aus heutiger Perspektive sind die wertvollsten Teile dieses Assets eine moderne Verarbeitungsanlage und zwei Gold-Kupfer-Minen (Lexington-Grenoble und Golden Crown), von denen wir erwarten, dass die Produktion in Q1 2018 bzw. Q1 2019 beginnen wird. Im Jahr 2008 veranlasste der gesunkene Goldpreis und eine hohe Schuldenlast den Vorbesitzer, die Förderung in Lexington-Grenoble acht Monate nach deren Beginn zu stoppen. GOM konnte die beiden Minen und die Verarbeitungsanlage im Jahr 2016 am unteren Ende des Bergbauzyklus für 10% der vom vorherigen Betreiber investierten Summe erwerben. GOM besitzt weitere 12.700 ha. Land angrenzend an die Liegenschaften, wo sich die Lexington-Grenoble-/Golden Crown-Minen und die Mühle befinden. Auf dieser Fläche befinden sich ca. 30 in der Vergangenheit genutzte Minen und weit über 70 Mineralvorkommen. Unser Kursziel von CAD0,36 ist post-money nach einer Kapitalerhöhung von CAD10 Mio. Es basiert hauptsächlich auf einer DCF-Bewertung der Lexington-Grenoble- und Golden Crown-Minen und unserer Schätzung des Wertes der Verarbeitungsanlage. Unsere Empfehlung ist Kaufen.