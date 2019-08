First Berlin - Godewind Immobilien AG Research Update

Weitere Suchergebnisse zu "Godewind Immobilien":

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Godewind Immobilien AG (ISIN: DE000A2G8XX3) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 5,90.Die Halbjahresergebnisse entsprachen den am 23. Juli veröffentlichten vorläufigen Zahlen und unseren Erwartungen. Die Mieteinnahmen kletterten auf €11,5 Mio. im ersten Halbjahr mit einem FFO 1 von etwa €2,8 Mio. Dank insbesondere starker Neubewertungen durch Abbau des Leerstands in Q2 erreichte das Konzernergebnis €73 Mio. Der NAVPS stieg auf €4,5 gegenüber €3,7 Ende 2018, während der Wert des Gesamtportfolios einschließlich City Gate pro-forma aktuell €950 Mio. beträgt (H1/19: €855 Mio.). Das Management bestätigte die FFO-Guidance von €8,5 Mio. bis €9,5 Mio. für das Gesamtjahr. Wir erwarten ein noch stärkeres H2 mit höheren Portfoliobeiträgen und weiteren neuen Mietern, um die Leerstände weiter abzubauen. Unsere Empfehlung bleibt Kaufen mit einem Kursziel von €5,90.Bezüglich unserer Datenschutzrichtlinie klicken Sie bitte auf den folgenden Link: Privacy Policy - Datenschutzerklärung Please refer to our privacy policy under the following link: Privacy Policy - Datenschutzerklärung Wenn Sie keine Research Updates von uns mehr bekommen möchten, benutzen Sie bitte folgenden Link: Unsubscribe If you wish to unsubscribe from our research updates please use the following link: Unsubscribe Mit freundlichen Grüßen / Best Regards,First BerlinMohrenstr. 3410117 BerlinGermanyTel: +49 030 809 39 680 Fax: +49 030 809 39 687Geschäftsführer: Martin BaileyAmtsgericht Berlin-Charlottenburg, HRB 103329BThis e-mail may contain information that is privileged, confidential, or otherwise exempt from disclosure under applicable law. If you are not the addressee or it appears from the context or otherwise that you have received this e-mail in error, please advise me immediately by reply e-mail, keep the contents confidential, and immediately delete and destroy the message and any attachments from your system.