First Berlin - GRAND CITY Properties S.A. Research Update

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu GRAND CITY Properties S.A. (ISIN: LU0775917882) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 25,50.Grand City Properties (GCP) hat den erfolgreichen Abschluss einer Kapitalerhöhung mit Bruttoerlösen in Höhe von €198 Mio. gemeldet. Außerdem hat das Unternehmen vor kurzem in seiner neuen Präsentation die Akquisition von etwa 3.000 Wohnungen bekanntgegeben. Mit den neuen Einheiten steigt das Portfolio nun auf insgesamt 87.000. Das Management möchte auch mit den neuen Mitteln die soliden Bilanzkennzahlen und die Eigenkapitalquote beibehalten. Die neuen Einheiten verfügen über eine Leerstandsquote von 12% und eine Kaltmiete von €7/m². Nach der Anpassung des Eigenkapitals und der Aktienzahl ist unser Kursziel nun €25,10 (zuvor: €25,50). Wir behalten unsere Kaufempfehlung bei.