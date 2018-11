First Berlin - Formycon AG Research Update

Weitere Suchergebnisse zu "Formycon":

Schätzungen: 2014 2015 2016 2017 2018E 2019E Umsatz (EUR Mio.) 12,59 16,92 19,53 29,00 40,50 24,20 EBIT (EUR Mio.) 0,87 0,54 -4,07 -1,54 7,66 -4,67 EPS (verwässert) (EUR) 0,10 0,06 -0,45 -0,17 0,75 -0,50 FCF (EUR Mio.) -0,63 -0,10 -6,40 -4,66 -5,93 -5,18

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Formycon AG (ISIN: DE000A1EWVY8) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 53,00.Während der vergangenen zwei Wochen hat Formycon (FYB) die Q3/18-Ergebnisse berichtet und über die Entwicklung der Pipeline an Biosimilar-Kandidaten informiert. Im Q3/18-Bericht hat das Management die Umsatzguidance für das Gesamtjahr 2018 von €36-40 Mio. auf "leicht über €40 Mio. angehoben". Diese Änderung spiegelt ein höher als erwartetes Volumen an Entwicklungsarbeit bezüglich FYBs verpartnerter Biosimilar-Kandidaten wider. Die Nettwogewinn-Guidance für das Gesamtjahr 2018 ist nunmehr "etwa €7 Mio". Die vorherige Guidance lautete "ein deutlich positives Ergebnis" und unsere Prognose war €4,2 Mio. Wir stellen fest, dass Steuerunterschiede hierbei eine Rolle gespielt haben. FYB berichtete bereits im Mai, dass FYB201 den primären Endpunkt der Phase III-Studie erreicht hatte. Diese Woche hat FYB zusätzlich verkündet, dass die Phase III-Studie vergleichbare Wirksamkeit, Sicherheit und Immunogenität im Vergleich zum Referenzprodukt Lucentis aufwies. Der finale Studienreport wird für Dezember 2018 erwartet, und die Einreichung zur Zulassung als Biologics License Application (BLA) bei der FDA ist für die erste Jahreshälfte 2019 geplant. In den nächsten Monaten kann es auch zu einem Vertragsabschluss zwischen dem Entwicklungspartner für FYB201 (Bioeq IP AG) und einem Vermarktungspartner für FYB201 auf dem U.S.-Markt kommen. Darüber hinaus wird erwartet, dass FYB202 (Referenzprodukt: Stelara) ab Mitte 2019 in die klinische Entwicklungsphase eintritt, und Briefing-Dokumente erstellt werden, um sowohl mit der FDA als auch der EMA die zukünftige Entwicklungsstrategie für FYB203 (auch derzeit im präklinischen Studium; Referenzprodukt: Eylea) abzustimmen. Aus unserer Sicht ist FYB auf Kurs, ihr Ziel zu erreichen, dass ihre Biosimilar-Produkte nach dem Auslaufen der Referenzproduktpatente ab 2020 als erste auf den Markt kommen. Wir behalten unser Kursziel von €53,00 sowie unsere Kaufempfehlung bei.