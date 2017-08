First Berlin - Formycon AG Research Update

Schätzungen: 2013 2014 2015 2016 2017E 2018E Umsatz (EUR Mio.) 0,41 12,67 17,15 19,66 28,20 29,30 EBIT (EUR Mio.) -7,74 0,87 0,54 -4,07 0,11 0,15 EPS (verwässert) (EUR) -0,90 0,10 0,06 0,00 0,03 0,04 FCF (EUR Mio.) 0,00 -0,63 -0,24 -6,40 1,87 -1,01

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Formycon AG (ISIN: DE000A1EWVY8) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 45,00 auf EUR 48,00.Seit unserem letzten Update Anfang Mai hat Formycon bekanntgegeben, dass das Referenzprodukt für FYB202 (das dritte der vier Biosimilarpräparate, das sie in Entwicklung hat), Stelara heisst. Stelara ist zur Behandlung von Psoriasis, Psoriasis-Arthritis und Crohns Krankheit indiziert. Der weltweite Umsatz des Medikaments stieg im H1/17 um 17,3% auf USD1,8 Mrd. Die Beratungsfirma Evaluate Pharma geht davon aus, dass das Medikament 2022 einen weltweiten Umsatz von USD4,5 Mrd. generieren wird. Formycon hat im Juli ein verbindliches Term Sheet in Bezug auf den Abschluss eines Partnerschaftsabkommens für FYB202 unterschrieben. Die FYB202-Partnerschaft ist anders strukturiert als die FYB201- und FYB203-Partnerschaften. Die Hauptmerkmale der FYB201- und FYB203-Partnerschaftsabkommen sind die Finanzierung aller Entwicklungs-, Produktions-, und Vermarktungkosten des Biosimilars durch den Partner und Formycons Beteiligung an den Umsätzen nach der Produkteinführung zu einem niedrig zweistelligen Prozentsatz. Dagegen werden bei dem FYB202-Partnerschaftsabkommen 30% der Entwicklungskosten auf Formycon entfallen, aber Formycon wird an bis zu 30% der weltweiten Umsätze beteiligt sein. Formycons Produktportfolio entwickelt sich weiterhin rapide, und das Management plant, nach Patentablauf der Referenzprodukte ab dem Jahr 2020 die ersten Biosimilarprodukte auf den Markt zu bringen. Erfolgsbasierte Zahlungen über die Lebensdauer von jedem der Formycon-Biosimilare werden voraussichtlich in dreistelliger Euro-Millionenhöhe liegen. Wir haben unser Bewertungsmodell angepasst, um die FYB202-Partnerschaft zu reflektieren und sehen den fairen Wert der Aktie nun bei €48,00 (vorher: €45,00). Wir behalten unsere Kaufempfehlung bei.