First Berlin - Formycon AG Research Update

Schätzungen: 2013 2014 2015 2016 2017E 2018E Umsatz (EUR Mio.) 0,41 12,67 17,15 19,66 36,60 31,50 EBIT (EUR Mio.) -7,74 0,87 0,54 -4,07 3,22 -1,31 EPS (verwässert) (EUR) -0,90 0,10 0,06 -0,45 0,37 -0,13 FCF (EUR Mio.) 0,00 -0,63 -0,24 -6,40 3,41 -1,45

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Formycon AG (ISIN: DE000A1EWVY8) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 45,00.Bedingt durch partnerfinanzierte Entwicklungsarbeit in Bezug auf FYB201 und FYB203 stieg der Umsatz von €11,8 Mio. nach neun Monaten auf €19,7 Mio. zum Gesamtjahr. Der Umsatz 2016 lag sowohl nahe bei der Managementguidance von €20 Mio. als auch unserer Prognose von €19 Mio. Dennoch lag das EBIT von €-4,1 Mio. unterhalb unserer Prognose von €-2,3 Mio. wegen höherer Aufwendungen für die nicht partnerfinanzierte Entwicklung von FYB202 and FYB205 als wir modelliert hatten. Formycons Produktportfolio entwickelt sich weiterhin rapide, und das Management plant, nach Patentablauf der Referenzprodukte ab dem Jahr 2020 die ersten Biosimilarprodukte auf den Markt zu bringen. Erfolgsbasierte Zahlungen über die Lebensdauer von jedem der Formycon-Biosimilare werden voraussichtlich in dreistelliger Euro-Millionenhöhe liegen. Wir behalten unsere Kaufempfehlung und das Kursziel von €45,00 bei.