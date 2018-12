First Berlin - Expedeon AG Research Update

Schätzungen: 2015 2016 2017 2018E 2019E 2020E Umsatz (EUR Mio.) 0,56 1,79 7,80 13,41 18,11 22,09 EBIT (EUR Mio.) -3,86 -4,02 -4,06 -1,99 -0,65 1,11 EPS (verwässert) (EUR) -0,27 -0,18 -0,11 -0,05 -0,02 0,00 FCF (EUR Mio.) -4,42 -3,89 -5,01 -1,64 -0,49 0,65

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Expedeon AG (ISIN: DE000A1RFM03) veröffentlicht. Analyst Christian Orquera bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 2,65 auf EUR 2,55.Die am 8. November veröffentlichten 9M/18-Ergebnisse der Expedeon AG waren durchwachsen. Die Umsatzerlöse für 9M/18 fielen etwa wie erwartet aus und stiegen um 74% auf €9,3 Mio. (FBe: €9,4 Mio.; 9M/17: €5,3 Mio.). Das berichtete sowie das um nicht zahlungswirksame Positionen bereinigte EBITDA betrugen jedoch €136T bzw. €461T. Beide lagen damit unter unserer Schätzung von €552T (9M/17 bereinigt: €-1,7 Mio.). Das berichtete und das bereinigte EBIT lagen ebenfalls unter unseren Erwartungen. Das um sonstige, nicht zahlungswirksame Posten bereinigte EBIT betrug €-1,3 Mio. (FBe: €-0,7 Mio.; 9M/17 bereinigt: €-2,6 Mio.). Wir hatten angenommen, dass das Ergebnis von Expedeon in Q3/18 von der Konsolidierung der TGR-Akquisition stärker profitieren würde (Q3/18 war das erste vollständige Konsolidierungsquartal für die TGR). Wir haben unsere FY/18E - FY/21E-Gewinnprognosen angepasst, um die Kostenstruktur nach der Akquisition aus Q3/18 zu berücksichtigen. Unsere neuen ausgewiesenen GJ/18 sowie die bereinigten EBITDA-Prognosen in Höhe von €0,4 Mio. bzw. €1,0 Mio. (bisher: €1,1 Mio.) entsprechen der Unternehmens-Guidance eines positiven EBITDA im GJ/18. Basierend auf unserem aktualisierten DCF-Modell erreichen wir ein neues Kursziel von €2,55 (bisher: €2,65). Unsere Empfehlung bleibt Kaufen.