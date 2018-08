First Berlin - Expedeon AG Research Update

Schätzungen: 2015 2016 2017 2018E 2019E 2020E Umsatz (EUR Mio.) 0,56 1,79 7,80 13,41 18,11 22,09 EBIT (EUR Mio.) -3,86 -4,02 -4,06 -0,46 1,27 2,43 EPS (verwässert) (EUR) -0,27 -0,18 -0,11 -0,02 0,01 0,03 FCF (EUR Mio.) -4,42 -3,89 -5,01 -1,35 0,41 1,44

First Berlin Equity Research hat am 13/08/2018 die Coverage von Expedeon AG (ISIN: DE000A1RFM03 / Bloomberg: EXN GR) aufgenommen. Analyst Christian Orquera stuft die Aktie mit einem BUY-Rating ein, bei einem Kursziel von EUR 2,65.Die Expedeon AG (vormals Sygnis) ist ein Life-Science-Spezialist, der qualitativ hochwertige Tools und Reagenzien für Forschungsaktivitäten in den akademischen, biopharmazeutischen und diagnostischen Branchen anbietet. Zu den wichtigsten patentgeschützten Technologien des Unternehmens gehören TruePrime für die DNA-Amplifikation, RunBlue-Elektrophorese für die Trennung und Reinigung von DNA bzw. Proteinen, Lightning-Link und CaptSure für die Markierung und Immobilisierung von Molekülen in Immunoassays. Auf der Grundlage dieser Technologien hat Expedeon ein attraktives Portfolio von Produktfamilien geschaffen, die einen Durchbruch für ausgewählte genomische, proteomische und diagnostische Anwendungen darstellen. Aufgrund überlegener Funktionen wie Sensitivität, Qualität, Genauigkeit, Stabilität und Skalierbarkeit überwinden die Produkte von Expedeon die Einschränkungen etablierter Technologien. Sie bieten eine echte Alternative in zukunftsweisenden Bereichen wie der Einzelzellanalyse bei Next Generation Sequencing (NGS) und der Flüssigbiopsie für die Krebsdiagnostik. Wir sehen Produktinnovationen und eine weitere Marktdurchdringung als Treiber für das starke Umsatzwachstum von Expedeon in den kommenden Jahren. Wir gehen davon aus, dass das GJ/18 das erste EBITDA-profitable Gesamtjahr von Expedeon sein wird. Dies ist ein wichtiger Meilenstein in der Unternehmensgeschichte. Wir initiieren unsere Coverage mit der Empfehlung Kaufen und einem Kursziel von €2,65.