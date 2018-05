First Berlin - European Lithium Limited Research Update

Schätzungen: 2015/16A 2016/17A 2017/18E 2018/19E 2019/20E 2020/21E Umsatz (AUD Mio.) 20,19 0,79 0,66 0,01 0,02 220,61 EBIT (AUD Mio.) 19,11 -8,00 -1,27 -2,08 -2,29 117,06 EPS (verwässert) (AUD) 7,64 -2,02 -0,22 -1,53 -3,55 7,44 FCF (AUD Mio.) -0,38 -6,51 -5,23 -295,17 -312,38 93,53

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu European Lithium Limited (ISIN: AU000000EUR7) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes stuft die Aktie auf BUY herauf und bestätigt sein Kursziel von EUR 0,19.Seit der Veröffentlichung unserer Coverageaufnahme-Studie am 7. März veröffentlichte European Lithium eine vorläufige Machbarkeitsstudie (PFS) des Wolfsberg-Projekts, gab Bohrergebnisse für Zone 2 der Lagerstätte bekannt und kündigte die Beförderung von Dietrich Wanke vom General Manager zum CEO an. Die Veröffentlichung einer ersten abgeleiteten Ressource für Zone 2 ist vor Ende des laufenden Quartals geplant. In den nächsten Wochen wird ein neues Bohrprogramm in Zone 1 beginnen. Ziel des neuen Bohrprogramms der Zone 1 ist die Umwandlung des abgeleiteten Teils der vorhandenen Ressourcenschätzung der Zone 1 in eine gemessene und angezeigte Ressource. Die aktuelle Ressourcenschätzung von JORC (2012) für Wolfsberg umfasst gemessene 2,86 Mio. Tonnen mit einem Gehalt von 1,28% Lithiumoxid (Li2O), angezeigte 3,44 Mio. Tonnen mit einem Gehalt von 1,08% Li2O und abgeleitete 4,68 Mio. Tonnen mit einem Gehalt von 0,78% Li2O. Seit der Veröffentlichung des PFS haben sich die Gespräche mit potenziellen Partnern intensiviert, und das Management erwartet nun, dass die wahrscheinlichste Finanzierungslösung für die endgültige Machbarkeitsstudie / die Produktionsaufnahme der Mine durch eine Partnerschaft mit einem industriellen Lithiumanwender erfolgt. Unser Kursziel von €0.19 ist im Vergleich zu unserer Coverageaufnahme-Studie von März unverändert, basiert aber nun auf einer durchschnittlichen Jahresproduktion von 9.200 Tonnen Lithiumhydroxid-Monohydrat, die laut PFS über eine Minenlebensdauer von 11 Jahren produziert wird (vorher: 7.100 Tonnen Lithiumkarbonat über eine Minenlebensdauer von 13 Jahren). Wir stufen unsere Empfehlung auf Kaufen hoch (vorher: Hinzufügen), weil das Renditepotential nun über 25% liegt. Es wird Spielraum geben, unser Kursziel zu erhöhen, wenn wie erwartet European Lithium den gemessenen und angezeigten Teil ihrer JORC-Ressource bis Ende dieses Jahres auf über 10 Millionen Tonnen erhöht.