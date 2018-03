First Berlin - European Lithium Limited Research Update

Schätzungen: 2015/16A 2016/17A 2017/18E 2018/19E 2019/20E 2020/21E Umsatz (AUD Mio.) 20,19 0,79 0,66 0,01 0,02 167,25 EBIT (AUD Mio.) 19,11 -8,00 -1,27 -2,08 -2,29 80,53 EPS (verwässert) (AUD) 7,64 -2,02 -0,22 -0,93 -1,95 5,84 FCF (AUD Mio.) -0,38 -6,51 -5,23 -156,46 -165,10 68,74

First Berlin Equity Research hat eine Korrektur des ursprünglich am 7. März veröffentlichten Research Updates zu European Lithium Limited (ISIN: AU000000EUR7) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt das Kursziel von EUR 0,19.Die europäische Lithium-Ionen-Batterie-Industrie wächst schnell, um die Nachfrage aus der Elektrofahrzeugbranche zu decken. Die bisher angekündigten (weitere sollten folgen) europäischen Megafabriken für diese Batterien sollten zu einer Lithiumcarbonat-Nachfrage von 20 Tsd. Tonnen im Jahr 2021 und über 60 Tsd. Tonnen im Jahr 2025 führen. European Lithium ist gut positioniert, um ein Zulieferer dieser Megafabriken zu werden. Mit der aktuellen JORC (2012) Ressource von gemessenen 2,86 Mio. Tonnen mit einem Gehalt von 1,28% Li2O und angezeigten 3,44 Mio. Tonnen mit einem Gehalt von 1,08% Li2O wird eine durchschnittliche Jahresproduktion von 7,1 Tsd. Tonnen Li2O3 über eine prognostizierte Minenlebensdauer von 13 Jahren beim Wolfsberg-Projekt belegt. Auf Basis eines DCF-Modells und unter der Annahme eines durchschnittlichen Li2CO3-Preises von USD15.500/Tonne ermitteln wir eine Bewertung von €0,19 je Aktie. Es besteht Spielraum für die Erhöhung unseres Kursziels, wenn European Lithium wie von uns erwartet die JORC-Ressource bis Ende des laufenden Jahres auf über 10 Mio. Tonnen steigert.