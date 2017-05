First Berlin - Epigenomics AG Research Update

Weitere Suchergebnisse zu "Epigenomics":

Schätzungen: 2013 2014 2015 2016 2017E 2018E Umsatz (EUR Mio.) 1,59 1,51 2,08 4,20 5,00 17,00 EBIT (EUR Mio.) -7,29 -8,38 -9,26 -12,31 -12,88 -8,37 EPS (verwässert) (EUR) -0,62 -0,65 -0,52 -0,55 -0,56 -0,36 FCF (EUR Mio.) -6,52 -8,12 -7,98 -13,68 -10,86 -8,94

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Epigenomics AG (ISIN: DE000A1K0516) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes stuft die Aktie auf ADD herab und senkt das Kursziel von EUR 9,80 auf EUR 7,50.Der Vorstand und der Aufsichtsrat haben ihre Unterstützung des Angebotes über €7,52 je Aktie vom chinesischen Unternehmen Summit Hero Holding damit begründet, dass erhebliches Kapital über die seit der FDA-Zulassung in April 2016 eingeworbenen Mittel von €14 Mio. hinaus erforderlich sein wird, um Epigenomics' Darmkrebsfrüherkennungstest erfolgreich zu kommerzialisieren. Aus unserer Sicht verfügt Summit Hero Holding über das Kapital und die klinische Diagnostikexpertise, um Epigenomics zu einem führenden Unternehmen auf dem Biopsymarkt sowohl in den USA als auch in China zu machen. Wenn man Epigenomics' blutbasierten Liquid-Biopsy-Test Epi proLung berücksichtigt, der voraussichtlich in H2 2017 lanciert wird, könnte der letztgenannte Markt für Epigenomics noch wichtiger werden als die USA. Vor diesem Hintergrund sind wir von der Argumentation des Vorstands und des Aufsichtsrats überzeugt und gehen davon aus, dass die Transaktion die erforderliche Zustimmung von 75% des Aktienkapitals bekommen wird. Unsere Empfehlung lautet Hinzufügen (vorher: Kaufen) bei einem Kursziel von €7,50 (vorher: €9,80).