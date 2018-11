First Berlin - Deutsche Rohstoff AG Research Update

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Rohstoff":

Schätzungen: 2015 2016 2017 2018E 2019E 2020E Umsatz (EUR Mio.) 1,90 9,17 53,75 109,72 92,41 101,13 EBIT (EUR Mio.) 4,91 6,37 36,13 89,18 62,41 70,13 EPS (verwässert) (EUR) 0,23 0,02 1,10 2,73 -0,15 1,98 FCF (EUR Mio.) -12,11 -57,26 -13,05 25,66 6,22 28,34

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Deutsche Rohstoff AG (ISIN: DE000A0XYG76) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes stuft die Aktie auf BUY herauf aber senkt das Kursziel von EUR 24,70 auf EUR 24,00.Der Umsatz der DRAG stieg in neun Monaten um 124,1% auf €88,4 Mio. (9M/17A: €39,5 Mio.). Die Öl- und Gasproduktion verdoppelte sich auf 2,72 Mio. Barrel Öläquivalent (9M/17A: 1,35 Mio. BOE). Der Umsatz übertraf das Volumen aufgrund eines Anstiegs des durchschnittlichen Ölpreises (WTI) um 36% auf USD66,9 (9M/17A: USD49,3), der nur teilweise durch eine Abschwächung des durchschnittlichen USDEUR-Wechselkurses auf 0,85 kompensiert wurde ( 9M/17A: USD0,90). Die starke Produktion bei Elster führte zu einem Rückgang der Abschreibungen pro BOE des Projekts von USD22,00 auf USD19,50, was zu einer Erhöhung der geschätzten endgültigen Ölgewinnung um über 10% führte. Inzwischen scheinen sich die Aussichten bei Cub Creek zu stabilisieren, und die Installation von Gasaufzügen lässt eine Umkehrung der jüngsten Erhöhung der Abschreibung pro in diesem Projekt erzeugter BOE erwarten. Im 9M/18-Bericht hob die DRAG die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2018 auf €100-110 Mio. (zuvor €90-100 Mio.) und die Prognose für das EBITDA auf rund €90 Mio. (zuvor €85-90 Mio.) an. Wir sehen jetzt den fairen Wert der DRAG-Aktie bei €24,00 (vorher €24,70), wobei der jüngste Rückgang der kurzfristigen Öl-Future-Preise die gestiegenen Prognosen für das Management für das Geschäftsjahr 2018 übertrifft. Unsere Empfehlung ist jetzt Kaufen (zuvor: Hinzufügen), da wir ein Aufwärtspotenzial von über 25% sehen.