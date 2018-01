First Berlin - Deutsche Rohstoff AG Research Update

Schätzungen: 2014 2015 2016 2017E 2018E 2019E Umsatz (EUR Mio.) 22,87 1,90 9,17 50,25 88,88 161,28 EBIT (EUR Mio.) 114,16 4,93 6,37 36,95 76,18 143,74 EPS (verwässert) (EUR) 4,80 0,23 0,02 0,59 5,25 7,39 FCF (EUR Mio.) 82,10 -12,11 -57,26 -16,30 -54,60 -26,50

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Deutsche Rohstoff AG (ISIN: DE000A0XYG76) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes stuft die Aktie auf BUY herauf und erhöht das Kursziel von EUR 22,30 auf EUR 29,30.DRAG wird von der Senkung des US-Unternehmenssteuersatzes von 35% auf 21% profitieren. Dieser Schritt wird das künftige Nettoeinkommen der drei US-amerikanischen Öl- und Gasunternehmen der DRAG, Cub Creek Energy (CCE), Elster Oil & Gas (EOG) und Salt Creek Oil and Gas (Salt Creek), erhöhen. Darüber hinaus hat sich die Ölpreis-Futures-Kurve seit unserem Report vom 22. November zwischen USD1,50 und USD3,00 nach oben verschoben, wobei die kurzfristigen Preise am stärksten gestiegen sind. Schließlich stieg der Anteil der DRAG an CCE - der wertvollsten ihrer Öl- und Gas-Holdings in den USA - von 80% auf 88,5%, nachdem Robert Gardner, der CEO des Unternehmens, jenes verließ und sich anderen Aufgaben widmete. Das Management-Team von CCE besteht nun aus Dan Berberick (Vice President of Exploration), der 2014 in das Unternehmen eingetreten ist, und Scott B. Baily (Vice President - Land and Business Development), der seit 2013 bei DRAG tätig ist. Aufgrund der oben beschriebenen Veränderungen erhöhen wir unsere Unternehmensbewertung der US-amerikanischen Öl- und Gasaktivitäten von DRAG um 22,9% auf EUR197,7 Mio. (zuvor: EUR160,9 Mio.). Angesichts der Tatsache, dass diese Unternehmen über 90% unserer Unternehmensbewertung ausmachen und wir schätzen, dass die DRAG per Ende 2017 eine Nettoverschuldung von EUR60,6 Mio. erreicht hat, erhöht sich unser Kursziel um 31,3% auf EUR29,30 (zuvor: EUR22,30). Die Empfehlung stufen wir von Hinzufügen auf Kaufen hoch.