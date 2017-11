First Berlin - Deutsche Rohstoff AG Research Update

Schätzungen: 2014 2015 2016 2017E 2018E 2019E Umsatz (EUR Mio.) 22,87 1,90 9,17 50,28 86,62 160,45 EBIT (EUR Mio.) 114,16 4,93 6,37 36,81 72,98 141,51 EPS (verwässert) (EUR) 4,80 0,23 0,02 0,78 3,79 3,55 FCF (EUR Mio.) 82,10 -12,11 -57,26 -18,96 -62,95 -29,55

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Deutsche Rohstoff AG (ISIN: DE000A0XYG76) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes stuft die Aktie auf ADD herab und senkt das Kursziel von EUR 26,90 auf EUR 22,30.Die Q3/17-Ergebnisse zeigten einen Umsatzsprung von 240% auf €7,3 Mio. (Q3/16: €2,2 Mio.) und ein EBITDA von €5,6 Mio. (Q3/16: €-0,5 Mio.). Der Q3-Bericht enthielt auch eine Gewinnwarnung. Die Umsatzguidance für das Gesamtjahr wurde von €55 bis €65 Mio. auf €50 Mio. und für das EBITDA von €40 Mio. auf €35 bis €37 Mio. reduziert. Unsere bisherigen Prognosen betrugen €48 Mio. bzw. €42 Mio. Die Anpassung der Umsatz- und EBITDA-Guidance nach unten ist auf die geringer als erwartete Produktion bei den Vail- und Markham-Bohrplätzen von Cub Creek Energy zurückzuführen. Das Hauptproblem bei Vail und Markham war, dass der übermäßig hohe Druck im lokalen Gasnetz die Produktion von Öl und Gas reduzierte. In den letzten Wochen wurde eine neue Gasleitung zur Bohrstelle bei Markham hinzugefügt, wodurch der Druck reduziert wurde. Eine ähnliche Maßnahme ist für den Vail-Bohrplatz geplant. Es gibt wahrscheinlich keine langfristigen Auswirkungen auf die Produktion bei Vail, aber die Geschäftsführung hat erklärt, dass es eventuell zu einer Abwärtsrevision der Reserven bei Markham im nächsten Reservenbericht kommen könnte, der auf Jahresabschlusszahlen basieren wird. Der Vorstand rechnet aber damit, für 2017 wieder eine Dividende, mindestens in Höhe des Vorjahres von €0,60 vorschlagen zu können. Wir unterstellen eine 10%-ige Reduzierung der Reserven bei Markham und haben auch eine konservativere Methode zur Berechnung der direkten operativen Kosten übernommen (USD3,00 je Barrel Öläquivalent statt einer Beteiligung an USD5.000 je Bohrung pro Monat). Wir sehen den fairen Wert der DRAG-Aktie nunmehr bei €22,30 (vorher: €26,90) und stufen die Empfehlung von Kaufen auf Hinzufügen zurück.