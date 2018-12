First Berlin - Cyxone AB Research Update

Schätzungen: 2016 2017 2018E 2019E 2020E 2021E Umsatz (SEK Mio.) 0,02 0,00 0,00 0,00 89,00 0,00 EBIT (SEK Mio.) -4,16 -8,82 -13,92 -18,29 65,89 -29,27 EPS (verwässert) (SEK) -0,32 -0,50 -0,62 -0,43 1,37 -0,55 FCF (SEK Mio.) -5,40 -11,37 -35,36 -43,87 38,11 -55,04

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Cyxone AB (ISIN: SE0007815428) veröffentlicht. Analyst Christian Orquera bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von SEK 13,50.Cyxone veröffentlichte 9M/18-Ergebnisse, die sich im Rahmen unserer Erwartungen befanden. Das EBIT erreichte SEK10,9 Mio. - und entsprach damit unsere Schätzung von SEK10,7 Mio. (9M/17: SEK5,6 Mio.). Die Vorbereitungen für die nächsten Schritte in den beiden wichtigsten FuE-Programmen Rabeximod für Rheumatoide Arthritis (RA) und T20K für Multiple Sklerose (MS) schreiten erwartungsgemäß voran. In Anbetracht der Tatsache, dass das Unternehmen am 26. Oktober erfolgreich SEK44,3 Mio. (USD 5,0 Mio.) eingeworben hat, sind unserer Ansicht nach ausreichende Finanzmittel für die Phase-IIb-Studie von Rabeximod vorhanden. Basierend auf unveränderten Schätzungen bekräftigen wir unser Kursziel von SEK13,50 und unsere Kaufempfehlung.