First Berlin - CR Capital Real Estate AG Research Update

Schätzungen: 2015 2016 2017 2018E 2019E 2020E Umsatz (EUR Mio.) 8,97 17,50 10,41 23,12 33,45 37,21 EBIT (EUR Mio.) 2,72 2,38 3,99 8,91 12,68 14,21 EPS (verwässert) (EUR) 0,90 1,15 3,07 4,08 5,86 6,40 FCF (EUR Mio.) -1,33 10,57 -10,19 9,21 6,50 7,89

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu CR Capital Real Estate AG (ISIN: DE000A0WMQ53) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 28,00 auf EUR 40,00.Die vorläufigen Ergebnisse zeigten eine starke Steigerung der Profitabilität. Der Nettogewinn wird nun bei €7,7 Mio. gegenüber €5,8 Mio. im Vorjahr erwartet. CR Capital hat circa 100 Reihenhäuser aus der Phase I des Leipziger Projekts übergeben und mit dem Bau der zweiten Phase (200 Einheiten) in H2/18 begonnen. Die erfreuliche Performance in 2018 deutet darauf hin, dass die Entwicklungsaktivitäten in Leipzig nach einem trägen Start nun gute Fortschritte machen. Aus unserer Sicht ist der deutsche Wohnimmobilienentwickler gut positioniert, um von einem Marktumfeld zu profitieren, das von knappem Angebot und Urbanisierungstrends geprägt ist. Wir erhöhen unser Kursziel auf €40 (zuvor: €28) aufgrund neu kalibrierter Ertragsannahmen, die die laufenden Geschäfte treffender widerspiegeln. Unsere Empfehlung bleibt Kaufen