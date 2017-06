First Berlin - CLERE AG Research Update

Schätzungen: 2012 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016 Umsatz (EUR Mio.) 24,71 59,91 70,52 85,44 0,00 0,60 EBIT (EUR Mio.) -14,70 -12,63 -4,73 -12,07 -6,74 -3,02 EPS (verwässert) (EUR) 42,57 2,29 1,00 -2,16 5,56 0,67 FCF (EUR Mio.) -6,40 168,90 5,09 0,40 98,37 -6,82

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu CLERE AG (ISIN: DE0005215107) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal stuft die Aktie auf ADD herab und senkt das Kursziel von EUR 25,20 auf EUR 16,33.Clere AG hat sich entschieden, die Aktie von der Frankfurter Wertpapierböre zu delisten, da der Nutzen des Listings die Kosten nicht länger rechtfertigt. Clere hat eine Delisting-Vereinbarung mit ihrem Hauptaktionär Elector GmbH abgeschlossen, in der sich Elector dazu verpflichtet, den Clere-Aktionären ein Angebot zum Erwerb aller Aktien gegen eine Geldleistung zu machen. Die Höhe dieser Leistung entspricht mindestens dem gewichteten durchschnittlichen Börsenkurs der Aktien während der letzten sechs Monate vor der Bekanntmachung der Entscheidung von Elector, das Angebot abzugeben, und wurde auf €16,33 festgelegt. Wir gehen davon aus, dass Aktionäre, die nicht im Besitz einer illiquiden Aktie bleiben wollen, das Angebot akzeptieren müssen. Wir senken unser Kursziel auf €16,33 (bisher: €25,20) und stufen die Aktie von Kaufen auf Hinzufügen herab.Mit freundlichen Grüßen / Best Regards,First BerlinMohrenstr. 3410117 BerlinGermanyTel: +49 030 809 39 680 Fax: +49 030 809 39 687Geschäftsführer: Martin BaileyAmtsgericht Berlin-Charlottenburg, HRB 103329BThis e-mail may contain information that is privileged, confidential, or otherwise exempt from disclosure under applicable law. If you are not the addressee or it appears from the context or otherwise that you have received this e-mail in error, please advise me immediately by reply e-mail, keep the contents confidential, and immediately delete and destroy the message and any attachments from your system.