First Berlin - Aroundtown SA Research Update

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Aroundtown SA (ISIN: LU1673108939) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 9,80.Aroundtown (AT) und der Gerwerbeimmobilien-Konkurrent TLG Immobilien AG (TLG) haben sich auf rechtlich nicht verbindliche Eckpunkte für einen möglichen Unternehmenszusammenschluss geeinigt. AT wird das Angebot an alle TLG-Aktionäre durch eine freiwillige öffentliche Übernahme unterbreiten. Das Umtauschverhältnis soll auf den jeweiligen NAVPS-Werten von Aroundtown und TLG basieren. Die Fusion würde einen Gewerbeimmobilien-Gigant schaffen, der als Europas größter Bürospezialist und drittgrößtes Immobilienunternehmen insgesamt gelten würde. Der Deal könnte die Aussichten für eine S&P Kreditrating-Anhebung auf A- verbessern. Das Management könnte danach teure Kredite abbezahlen und neue Schulden zu niedrigeren Konditionen aufnehmen. Dies sollte dazu beitragen, eine gute FFOPS- und NAVPS-Akkretion zu fördern. Unsere Bewertung lautet Kaufen mit einem Kursziel von €9,80.