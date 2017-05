First Berlin - Aroundtown Property Holdings Plc. Research Update

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Aroundtown Property Holdings Plc. (ISIN: CY0105562116) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 6,50 auf EUR 6,40.Aroundtown meldete die erfolgreiche Platzierung von 93 Mio. neuen Aktien und einen Bruttoerlös in Höhe von €426 Mio. Gleichzeitig hat sich das Unternehmen mit den Serie B-Wandelanleihbesitzern über einen Rückkauf geeinigt. AT wird die Erlöse von der Kapitalerhöhung benutzen, um die Wachstumsstrategie voranzutreiben und die ausstehende Wandelanleihe um €55,3 Mio. zu reduzieren. Am 31. März hat das Unternehmen in der Telefonkonferenz eine gut gefüllte Akquisitionspipeline gemeldet und möchte gut gerüstet sein, um schnell auf attraktive Angebote reagieren zu können. Dazu verbessern die Maßnahmen die Bilanzkennzahlen und erhöhen den Free-Float (+5%). Nach Berücksichtigung der Verwässerung sehen wir den fairen Wert der Aktie bei €6,40 (bisher: €6,50). Unsere Empfehlung bleibt weiterhin Kaufen.Mit freundlichen Grüßen / Best Regards,First BerlinMohrenstr. 3410117 BerlinGermanyTel: +49 030 809 39 680 Fax: +49 030 809 39 687Geschäftsführer: Martin BaileyAmtsgericht Berlin-Charlottenburg, HRB 103329BThis e-mail may contain information that is privileged, confidential, or otherwise exempt from disclosure under applicable law. If you are not the addressee or it appears from the context or otherwise that you have received this e-mail in error, please advise me immediately by reply e-mail, keep the contents confidential, and immediately delete and destroy the message and any attachments from your system.