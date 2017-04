First Berlin - Aroundtown Property Holdings Plc. Research Update

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Aroundtown Property Holdings Plc. (ISIN: CY0105562116) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 6,20 auf EUR 6,50.Durch ein positives Q4, in dem die Hauptkennzahlen weiter stiegen, haben die Jahresergebnisse unsere Erwartungen übertroffen. Die Mieteinnahmen in Höhe von €274 Mio. führten zu hohen FFO I, die um 76% J/J auf €166 Mio. gewachsen sind. Aus unserer Sicht untermauert die Performance in 2016 die Fähigkeit des Unternehmens sowohl internes als auch externes Wachstum zu realisieren. Dank der Cashflow-Qualität und der Finanzkraft, weiteres Wachstum zu finanzieren, erhöhte das Management die Dividende auf 65% des FFO I-Ergebnisses. Zudem ist die Akquisitionspipeline gut gefüllt, während die Transparenz durch die Aufnahme neuer EPRA-Kennzahlen in den Geschäftsbericht weiter gestärkt wurde. Die Anpassungen unserer Schätzungen und unseres Modells ergeben einen neuen fairen Wert in Höhe von €6,50 (zuvor: €6,20). Unsere Empfehlung bleibt weiterhin Kaufen.Mit freundlichen Grüßen / Best Regards,First BerlinMohrenstr. 3410117 BerlinGermanyTel: +49 030 809 39 680 Fax: +49 030 809 39 687Geschäftsführer: Martin BaileyAmtsgericht Berlin-Charlottenburg, HRB 103329BThis e-mail may contain information that is privileged, confidential, or otherwise exempt from disclosure under applicable law. If you are not the addressee or it appears from the context or otherwise that you have received this e-mail in error, please advise me immediately by reply e-mail, keep the contents confidential, and immediately delete and destroy the message and any attachments from your system.