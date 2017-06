First Berlin - Almonty Industries inc. Research Update

Schätzungen: 2014/15 2015/16 2016/17E 2017/18E 2018/19E 2019/20E Umsatz (CAD Mio.) 36,14 37,31 37,91 45,97 39,89 67,72 EBIT (CAD Mio.) -18,19 -18,17 -8,26 1,42 11,59 24,35 EPS (verwässert) (CAD) -0,38 -0,22 -0,09 -0,01 0,07 0,19 FCF (CAD Mio.) -11,99 -12,83 -11,08 -8,69 1,21 33,09

First Berlin Equity Research hat am 06.06.2017 die Coverage von Almonty Industries Inc. (ISIN: CA0203981034/ Bloomberg: AII CN) aufgenommen. Analyst Simon Scholes stuft die Aktie mit einem BUY-Rating ein, bei einem Kursziel von CAD 0,60.Wenn es Almonty gelingt, das südkoreanische Sangdong-Projekt finanzieren zu lassen, werden ca. 29% des nicht-chinesischen Angebots an Wolframkonzentrat auf ihre Minen entfallen. Dadurch wäre Almontys strategische Position in der Branche erheblich gestärkt. Die Vorzeichen bezüglich der Finanzierung von Sangdong sehen gut aus, denn der Konzern verhandelt gerade mit einem Hauptkunden über einen Abnahmevertrag. Almonty ist gut positioniert, von dem Aufschwung, dessen erste Zeichen jetzt sichtbar werden, zu profitieren, denn mehr als 80% ihrer derzeit vorhandenen Reserven wurden während des zyklischen Abschwungs zu niedrigen Preisen erworben. Darüber hinaus ist Sangdong (73% der Konzernreserven), was die Produktionskosten angeht, im untersten Quartil angesiedelt. Noch weist die Bilanz einen Verschuldungsgrad von weit über 100% auf, aber die Stakeholder haben sich bisher bei der Umschuldung von Forderungen und der Umwandlung von Schulden in Eigenkapital als kooperativ erwiesen. Unter der Annahme, dass sich die Wolframpreise moderat erholen, sehen wir den fairen Wert der Aktie bei CAD0,60. Unsere Empfehlung lautet Kaufen.Mit freundlichen Grüßen / Best Regards,First BerlinMohrenstr. 3410117 BerlinGermanyTel: +49 030 809 39 680 Fax: +49 030 809 39 687Geschäftsführer: Martin BaileyAmtsgericht Berlin-Charlottenburg, HRB 103329BThis e-mail may contain information that is privileged, confidential, or otherwise exempt from disclosure under applicable law. If you are not the addressee or it appears from the context or otherwise that you have received this e-mail in error, please advise me immediately by reply e-mail, keep the contents confidential, and immediately delete and destroy the message and any attachments from your system.