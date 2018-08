First Berlin - Almonty Industries Inc. Research Update

Schätzungen: 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18E 2018/19E 2019/20E Umsatz (CAD Mio.) 36,14 37,31 39,02 74,13 96,00 72,13 EBIT (CAD Mio.) -18,19 -18,17 -10,07 16,55 24,07 18,01 EPS (verwässert) (CAD) -0,38 -0,22 -0,07 0,08 0,11 0,08 FCF (CAD Mio.) -11,99 -15,48 -13,83 4,89 14,12 23,59

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Almonty Industries Inc. (ISIN: CA0203981034) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von CAD 1,30 auf CAD 1,45.Almonty hat erneut starke Quartalszahlen gemeldet, die über unseren Prognosen lagen. Der Umsatz von Q3 17/18 (bis Ende Juni) hat sich auf CAD22,5 Mio. (FBe: CAD20,5 Mio.; Q3 16/17: CAD11,0 Mio.) mehr als verdoppelt und lag damit fast 30% über dem Wert von Q2 17/18. Das EBIT stieg auf CAD7,5 Mio. (FBe: CAD5,0 Mio.; Q3 16/17: CAD-1,1 Mio.). In Q2 17/18 lag das EBIT bei €5,0 Mio. Die Ergebnisse profitierten von dem Ende 2017/Anfang 2018 verfallenen Festpreisabnahmevereinbarungen während eines Zeitraums steigender Wolfram-APT-Spotpreise sowie höheren Mengen und niedrigeren Stückkosten. Die industrielle Logik deutet immer noch darauf hin, dass der Sangdong-Deal in den nächsten Monaten abgeschlossen werden wird, um die langfristige nicht-chinesische Wolframversorgung für westliche Kunden sicherzustellen. Die im März beschlossene zehnjährige Abnahme für Sangdong unterstützt unseres Erachtens die Verhandlungsposition von Almonty. Angesichts der Verzögerung bei dieser Transaktion betrachten wir die WO3-Lieferungen 2017/18 mit 180.000 MTU (zuvor: 196.000 MTU) nunmehr konservativer. Nichtsdestotrotz veranlasst uns die höhere Rentabilität in Q3 17/18, insbesondere in Los Santos, dazu, unsere EBITDA- und EBIT-Prognosen für das Gesamtjahr um 13,2% bzw. 21,1% zu steigern. Wir erhöhen unser Kursziel auf CAD1,45 (bisher: CAD1,30) und behalten unsere Kaufempfehlung bei.