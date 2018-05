First Berlin - Almonty Industries Inc. Research Update

Schätzungen: 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18E 2018/19E 2019/20E Umsatz (CAD Mio.) 36,14 37,31 39,02 73,20 94,75 71,22 EBIT (CAD Mio.) -18,19 -18,17 -10,07 13,66 24,45 17,97 EPS (verwässert) (CAD) -0,38 -0,22 -0,07 0,06 0,11 0,08 FCF (CAD Mio.) -11,99 -15,48 -13,83 11,88 16,06 3,50

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Almonty Industries Inc. (ISIN: CA0203981034) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von CAD 1,20 auf CAD 1,30.Almonty hat starke Q2 17/18-Zahlen berichtet, die deutlich über unseren Prognosen lagen. Der Umsatz stieg um 70,0% auf CAD17,3 Mio. (FBe: CAD15,0 Mio.; Q2 16/17: CAD10,2 Mio.), und das EBIT kletterte auf CAD3,7 Mio. (FBe: CAD1,8 Mio.; Q2 16/17: CAD-3,1 Mio.). Die Ergebnisse profitierten vom Auslaufen von Festpreisabnahmeverträgen und fallenden Stückkosten sowohl bei der Los Santos- als auch bei der Panasqueira-Mine. Der Rohstoffpreis bleibt fest. Der Wolfram APT-Preis beträgt nun USD340-345 pro MTU im Vergleich zu durchschnittlich USD324 pro MTU im ersten Kalenderquartal. Darüber hinaus deutet der in März für die Sangdong-Mine vereinbarte Zehnjahresabnahmevertrag weiterhin darauf hin, dass die Finanzierung dieses Projektes bald bevorsteht. Angesichts der Q2 17/18-Ergebnisse haben wir unsere Prognosen nach oben angepasst und sehen den fairen Wert der Aktie nun bei CAD1,20 (vorher: CAD 1,10). Wir behalten unsere Kaufempfehlung bei.Bezüglich unserer Datenschutzrichtlinie klicken Sie bitte auf den folgenden Link: Privacy Policy - Datenschutzerklärung Please refer to our privacy policy under the following link: Privacy Policy - Datenschutzerklärung Wenn Sie keine Research Updates von uns mehr bekommen möchten, benutzen Sie bitte folgenden Link: Unsubscribe If you wish to unsubscribe from our research updates please use the following link: Unsubscribe Mit freundlichen Grüßen / Best Regards,First BerlinMohrenstr. 3410117 BerlinGermanyTel: +49 030 809 39 680 Fax: +49 030 809 39 687Geschäftsführer: Martin BaileyAmtsgericht Berlin-Charlottenburg, HRB 103329BThis e-mail may contain information that is privileged, confidential, or otherwise exempt from disclosure under applicable law. If you are not the addressee or it appears from the context or otherwise that you have received this e-mail in error, please advise me immediately by reply e-mail, keep the contents confidential, and immediately delete and destroy the message and any attachments from your system.