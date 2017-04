First Berlin - ABO Wind AG Research Update

Schätzungen: 2014 2015 2016E 2017E 2018E 2019E Umsatz (EUR Mio.) 97,83 80,22 131,57 130,56 131,73 135,68 EBIT (EUR Mio.) 10,27 14,15 17,31 17,83 16,07 14,98 EPS (verwässert) (EUR) 0,69 1,02 1,37 1,43 1,26 1,16 FCF (EUR Mio.) -7,38 -7,37 10,80 10,39 8,70 9,37

First Berlin Equity Research hat am 12.04.2017 die Coverage von ABO Wind AG (ISIN: DE0005760029/ Bloomberg: AB9 GR) aufgenommen. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal stuft die Aktie mit einem BUY-Rating ein, bei einem Kursziel von EUR 14,00.Die ABO Wind AG ist ein international tätiger Projektentwickler von Windkraftanlagen mit mehr als 20 Jahren Branchenerfahrung. Aufgrund des sehr guten Geschäftsverlaufs in 2016 erhöhte ABO Wind die Prognose für den Nettogewinn auf über €10 Mio. Die sehr gut gefüllte internationale Projektpipeline spricht dafür, dass auch 2017E & 2018E sehr erfolgreiche Jahre werden. ABO Wind verfügt nicht nur über eine etablierte Marktposition im Heimatmarkt Deutschland, sondern hat auch mehrfach - zuletzt in Finnland und Argentinien - bewiesen, dass sie in attraktiven Auslandsmärkten große Projekte meistert. Wir nehmen die Coverage mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von €14,00 auf.