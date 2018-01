First Berlin - ABO Invest AG Research Update

Schätzungen: 2014 2015 2016 2017E 2018E 2019E Umsatz (EUR Mio.) 18,40 29,16 27,69 26,38 37,87 40,70 EBIT (EUR Mio.) 3,65 4,81 4,46 3,29 8,64 9,06 EPS (verwässert) (EUR) -0,13 -0,10 -0,07 -0,07 0,02 0,02 FCF (EUR Mio.) -27,37 10,82 19,40 -41,88 0,25 5,22

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu ABO Invest AG (ISIN: DE000A1EWXA4) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 2,40.ABO Invest gab am 12. Januar bekannt, dass die Stromproduktion ihres Portfolios in 2017 ca. 11% hinter der bei durchschnittlichen Windverhältnissen zu erwartenden Produktion zurückblieb. Nach dem schwachen ersten Windhalbjahr 2017 hatten wir unsere Schätzungen bereits angepasst und die niedrigere Produktion bereits teilweise antizipiert. Nach der Bekanntgabe der genauen Stromproduktionszahlen gehen wir nunmehr davon aus, dass ABO Invest einen Umsatz unter dem Vorjahreswert generiert. Mit dem Kauf des finnischen Windparks Haapajärvi II (23 MW) ist ABO Invest in 2017 eine bedeutende Erweiterung des Grünstromportfolios auf 152 MW gelungen. Damit ist das Unternehmen für 2018E klar auf Wachstumskurs. In unserem Modell unterstellen wir für das laufende Jahr eine Portfolioerweiterung um 15 MW und mittelfristig eine sukzessive Kapazitätserhöhung auf ca. 300 MW bis Ende 2025E. ABO Invest hat ein grundsolides Geschäftsmodell, das über lange Zeiträume stabile und sichere Cashflows generiert. Langfristig sollten sich windschwache und windstarke Jahre ausgleichen. Wir sehen die gegenwärtig niedrigeren Kurse als attraktive Einstiegschance. Abgesehen von den Anpassungen für das Jahr 2017 haben wir keine wesentlichen Modelländerungen vorgenommen. Das Kursziel bleibt unverändert bei €2,40. Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung.Mit freundlichen Grüßen / Best Regards,First BerlinMohrenstr. 3410117 BerlinGermanyTel: +49 030 809 39 680 Fax: +49 030 809 39 687Geschäftsführer: Martin BaileyAmtsgericht Berlin-Charlottenburg, HRB 103329BThis e-mail may contain information that is privileged, confidential, or otherwise exempt from disclosure under applicable law. If you are not the addressee or it appears from the context or otherwise that you have received this e-mail in error, please advise me immediately by reply e-mail, keep the contents confidential, and immediately delete and destroy the message and any attachments from your system.