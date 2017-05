First Berlin - 2G Energy AG Research Update

Schätzungen: 2013 2014 2015 2016E 2017E 2018E Umsatz (EUR Mio.) 126,13 186,61 152,88 174,30 180,00 193,00 EBIT (EUR Mio.) 3,12 11,29 4,77 5,62 8,59 12,38 EPS (verwässert) (EUR) 0,20 1,47 0,63 0,84 1,30 1,88 FCF (EUR Mio.) 0,70 4,42 -1,26 6,11 0,54 2,74

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu 2G Energy AG (ISIN: DE000A0HL8N9) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal stuft die Aktie auf ADD herab und senkt das Kursziel von EUR 26,10 auf EUR 24,00.2G Energy erzielte in 2016 einen Umsatz von €174 Mio. und lag damit über der Umsatzguidance von €150-170 Mio. Allerdings wurde nur eine EBIT-Marge von 3,2% erreicht. Die Marge lag damit unter unseren Schätzungen, am unteren Rand der Guidance von 3-5% und nur leicht über dem Vorjahreswert. Gründe hierfür waren die Neubewertung verschiedener größerer Projekte und ein nicht erwarteter negativer Ergebnisbeitrag der britischen Tochtergesellschaft. 2G ist weiterhin im Kraft-Wärme-Kopplungs (KWK)-Bereich sehr gut positioniert, verfügt über technologisch führende Produkte, eine sehr starke Bilanz und einen sehr hohen Auftragsbestand. Allerdings hat die politische Unterstützung für KWK in Deutschland in den letzten Jahren nachgelassen, und das Marktumfeld ist von intensiverem Wettbewerb und Konsolidierungstendenzen geprägt. Wir passen unsere Prognosen für 2017E und die Folgejahre entsprechend an. Nach der eher moderaten Margenentwicklung der letzten Jahre haben wir unsere Margenannahmen für die nächsten Jahre zurückgenommen. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt ein neues Kursziel von €24,00 (bisher: €26,10). Da das Aufwärtspotenzial nunmehr unter 25% liegt, stufen wir die Aktie von Kaufen auf Hinzufügen herunter.