FirstRand Ltd.: Wichtiges Etappenziel

von Manfred Ries

FirstRand (Wochenchart): Break out >3-EUR-Marke

Mittwoch, 26. Mai 2021

Liebe Leserinnen und Leser,

Was gibts Neues in der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Währungen? Zur Wochenmitte hin interessant: die …

…Emerging Markets. Heute richtet sich mein Augenmerk auf die Finanzbranche. Während die Bankwerte der etablierten Weltbörsen bereits kraftvoll nach oben gedreht haben – auch bedingt durch Spekulationen auf eine Trendwende bei den Zinsen –, sehe ich gerade in den Finanzwerten der Emerging Markets noch Aufholpotenzial. Heute möchte ich Sie auf die südafrikanische FirstRand Ltd. aufmerksam machen. Nach Kursverlusten zu Jahresbeginn hat sich zwischenzeitlich ein Aufwärtstrend etablieren können, der sich in der Vorwoche bestätigt hat – darauf habe ich so lange gewartet! Die 200-Tagelinie strebt nach oben und unterstreicht das positive Trendverhalten des Aktienkurses von FirstRand.

Obiges Chartbild bezieht sich übrigens auf die EUR-Kursnotierung an der Börse in Frankfurt. Am Mittwoch sprang die Notierung dort um 3,25% nach oben, wenn auch mit bescheidenen Umsätzen. Schlusskurs in Frankfurt: 3,20 EUR. Der dieswöchige Break out über die Kursmarke um 3 EUR bewerten ich als positiv. Die Meinung unseres Chef-Chartisten: „Aus diesem Break out könnte mehr erwachsen!..“ Was steckt drin? Der langfristige Abwärtstrend – die rote, schräg nach unten verlaufende Gerade im Chartbild – ist (noch) aktiv und dürfte im Bereich ~3,30 EUR einen ersten Widerstand präsentieren. Ein Widerstand aber, der gebrochen werden könnte; der MACD-Trendfolgeindikator jedenfalls macht Mut! Das Jahreshoch 2020 lag bei knapp 4 EUR.

Die FirstRand Ltd. ist eine in Europa weitgehend unbekannte Bankengruppe mit Hauptsitz in Johannesburg (Südafrika). Mit einer Marktkapitalisierung von umgerechnet 18,2 Milliarden EUR zählt sie aber zu den größten Unternehmen auf dem afrikanischen Kontinent! Das Filialnetz der Bank besteht aus mehr als 760 Filialen. Auch die First National Bank (FNB) zählt zum Konzern. Neben dem Privat- und Firmenkundengeschäft ist FirstRand Ltd. auch im Investmentbanking aktiv. Als Heimatbörse von FirstRand gilt Johannesburg. Die FirstRand Ltd. ist nach unseren Recherchen sogar Teil des 2008 initiierten Börsenindex S&P-Africa-40. Bewertungstechnisch überzeugt die Gesellschaft mit einem KGV(2022e) von 11,1 und einer Dividendenrendite von ~5,2%.

Wie bei nahezu allen Emerging-Markets-Werten, so gilt auf im Falle von FirstRand: Etwaige Orders sollten ausschließlich mit Limit-Angabe versehen werden!

Die Börse in Südafrika profitiert natürlich auch immens von den wieder stark anziehenden Rohstoffpreisen, namentlich bei Edelmetallen. In meinem wöchentlichen Börsenbrief Optionsscheine Expert Trader© gehe ich ja regelmäßig darauf ein und hatte meine Leser frühzeitig auf die fantastische Ausgangslage bei Gold aufmerksam gemacht. Wollen Sie sich ein Probeabo des Optionsscheine Expert Trader© zunutze machen? Weitere Infos erhalten Sie unter:

Bleiben Sie gesund, munter und: trading-fasziniert! Bis zur nächsten Ausgabe,

herzlichst, Ihr

Manfred Ries, Chefredakteur

