Fiore landet gute Bohrtreffer und die Goldproduktion steigt um fast ein Fünftel!

In Zeiten steigender Rohstoffpreise kommen gute Zahlen besonders gut an!



Wieder einmal schaffte es der kanadische Goldproduzent Fiore Gold (WKN: A2DYCY / TSX-V: F) seine Aktionäre positiv zu überraschen! Wie das Unternehmen mitteilte, konnte man im zweiten Quartal 2021 rund 19 % mehr Gold aus seiner Tagebaumine ‚Pan‘ in White Pine County, Nevada produzieren, als noch im Vorquartal!

Spitzenausbeute nach Anfangsschwierigkeiten!

Das Unternehmen verarbeitete im zweiten Quartal 12.351 Tonnen Erz pro Tag mit einem Abraumverhältnis von 1,6:1 und einem Gehalt von 0,45 Gramm pro Tonne (g/t), woraus schlussendlich 10.884 Unzen Gold produziert werden konnten. Dank einer deutlich besseren Ausbeute aus der Haufenlaugung konnte dieser signifikante 19 % Anstieg erreicht werden und die gesamte Produktion zum durchschnittlichen Preis von 1.770,- USD pro Unze verkauft werden.



Tim Warman, CEO von Fiore, teilte zudem mit, dass man im zweiten Quartal eine Reihe von Fortschritten erreicht habe und dass sich insbesondere im Laufe des zweiten Quartals die Goldproduktion wieder normalisiert hätte.

„Unser Team reagierte fachkundig auf die Probleme mit dem Laugungspad, die wir im ersten Quartal hatten, indem wir zusätzlichen Kalk auftrugen, um den pH-Wert der Laugungslösung wieder in Richtung der optimal Werte für eine effektive Goldauslaugung zu bringen. Im Laufe des Quartals haben wir auch gute Fortschritte bei der Erweiterung des ‚Pan‘-Laugungspads gemacht und freuen uns auf die positiven Auswirkungen auf die Goldausbeute, sobald wir das erste Erz auf dem neuen ‚Pad‘ im dritten Quartal des Geschäftsjahres aufstapeln werden.“

Ressourcen-Erweiterungsprogramm wird angegangen!

Nach Abschluss der vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung vom umliegenden ‚Gold Rock‘-Projekt plant das Unternehmen als Ressourcenerweiterungsprogramm metallurgische und geotechnische Bohrungen durchzuführen, um in Anschluss daran eine Machbarkeitsstudie erstellen lassen zu können.



Mit rund 17,5 Mio. USD an Barguthaben ist das Unternehmen hervorragend finanziert, um die Weichen in Richtung Erweiterung des Haufenlaugungspads ‚Pan‘ voranzutreiben, die Lebensdauer der Mine zu verlängern und natürlich entsprechende Bohrprogramme zu absolvieren.



Und das Bohren lohnt sich auch weiterhin, wie zum Beispiel die jüngsten Bohrergebnisse mit 2,01 g/t Gold über 45,7 m und 1,17 g/t Gold über 42,7 m beweisen!





Fazit:



Zurecht ist man im Hause Fiore Gold (WKN: A2DYCY / TSX-V: F) positiv gestimmt, hinsichtlich der anhaltenden Explorationserfolge auf ‚Gold Rock‘, die das Hauptziel beschleunigen ‚Pan‘ und ‚Gold Rock‘ parallel zu betreiben, was die Produktionsleistung in Nevada organisch verdoppeln wird.

