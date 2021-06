Fiore Gold liefert weiter ab! Das wird…..spitze!

Good triple-News von Fiore Gold! Der Goldproduzent tritt mächtig auf das Gaspedal!





Also es ist schon gewaltig, in welcher Fülle der in Nevada aktive Goldproduzent Fiore Gold (WKN: A2DYCY / TSX-V: F) positive Nachrichten liefert und damit den ehrgeizig gesetzten Zielen in Siebenmeilenstiefeln entgegenschreitet. So präsentierte Fiore Gold erst kürzlich wieder hervorragende Zahlen für das abgelaufene Geschäftsquartal, das zum 31.März 2021 endete.

Umsatz und Gewinne rauf, Kosten runter!

Mit einem Umsatz von 19,3 Mio. USD wurde ein Nettogewinn von 4,5 Mio. USD bzw. 0,5 USD pro Aktie erzielt. Damit konnte das Unternehmen den Nettogewinn im Vergleich zum Vorjahresquartal um sagenhafte 64 % steigern! Demzufolge ist natürlich auch die Goldproduktion der unternehmenseigenen ‚Pan‘-Mine erheblich gesteigert worden, in Zahlen ausgedrückt rund 19 % auf 10.915 Unzen. Zusätzlich zu dieser hervorragenden Produktionsleistung konnten sogar noch die Gesamtförderkosten (‚AISC‘) um weitere 1,5 % gesenkt werden, auf nur noch 1.020,- USD pro Unze Gold!

Nicht minder erfreulich war, dass insgesamt 10.884 Unzen Gold zu einem durchschnittlichen Preis von 1.770,- USD (ein Plus von 200,- USD pro Unze zum Vorjahreszeitraum) abgesetzt wurden. Dementsprechend erhöhte sich der Barbestand der Gesellschaft auf mittlerweile rund 17,5 Mio. USD, mit de, man bestens gerüstet ist, um das weitere Wachstum der Firma zu finanzieren.

„Auch dieses Quartal haben wir auf höchstem Niveau abgeliefert, und das gleich mehrfach. Neben starken Nettoerträgen haben wir auch einen satten Cashflow generiert, der uns dabei helfen wird, unserem Ziel einen großen Schritt näherzukommen, nämlich dem, der einzige zu 100 % inländische US-Goldproduzent mit einem sehr attraktiven ‚Multi-Asset‘-Portfolio zu werden.“

Tim Warman, CEO von Fiore Gold





Neues Projekt nebenan erworben!

Und genau auf dieses Ziel hin ausgerichtet verkündet Fiore Gold in einer aktuellen Unternehmensmeldung die Erweiterung ihres Projektportfolios durch die Unterzeichnung einer Absichtserklärung mit Clover Nevada LLC, die 100 %ige Beteiligung am ehemals produzierenden Goldprojekt ‚Illapah‘ zu erwerben.





Quelle: Fiore Gold





Das Goldprojekt ‚Illapah‘ erstreckt sich über eine Gesamtfläche von etwa 1.600 Hektar und beherbergt eine ehemalige Haufenlaugungs-Goldmine, die in den späten 1980er Jahren 37.000 Unzen mit einem Durchschnittsgehalt von 1,37 g/t Gold (Au) mit einer Gewinnungsrate von mehr als 80 % produzierte.

Interessant dabei ist, dass sich das Goldprojekt ebenfalls im ‚White Pine County‘-Gebiet in Nevada befindet und nur 36 km nordöstlich von Fiores ‚Gold Rock‘-Projekt entfernt liegt. Neben der Nähe zu den bereits vorhandenen Projekten von Fiore Gold scheint die Geologie der von ‚Gold Rock‘ und ‚Pan‘ sehr ähnlich zu sein, weshalb die Geologen vermutlich den gleichen Explorationsansatz wählen können wie bei den bisherigen Projekten von Fiore Gold.

In der unterzeichneten Absichtserklärung, die den Erwerb der 100 % Beteiligung am ‚Illapah‘-Projekt von Clover Nevada LLC, einer indirekten Tochtergesellschaft von Waterton Precious Metals Fund II Cayman, LP dokumentiert, wurde ein Kaufpreis von 200.000,- USD in bar sowie 1,3 Millionen Fiore Gold Aktienvereinbart.

Nun könnte man meinen, die Spitzenbilanzen, die gut gefüllte Kasse und der Erwerb eines neuen vielversprechenden Projekts sind der guten Nachrichten genug, aber weit gefehlt!





Zudem weitere Spitzen-Bohrergebnisse!





Fiore Gold legt noch mit hervorragenden Bohrergebnissen nach, die aus dem 60.000 Bohrmeter umfassenden Explorationsprogramm von ‚Gold Rock’ stammen.

Zu den besten Abschnitten gehören:

· 24,4 m mit 2,85 g/t Gold

· 15,5 m mit 0,62 g/t Gold

· 40,3 m mit 0,70 g/t Gold

Mit diesen TOP-Ergebnissen liefert das ‚Gold Rock‘-Projekt abermals hochgradige Goldabschnitte, während das Bohrprogramm unvermindert fortgesetzt wird. Deshalb ist davon auszugehen, dass schon zeitnah weitere Ergebnisse gemeldet werden, die die das Unternehmen und seine Anleger erfreuen sollten. Aufgrund der großen vorhandenen Datenmengen ist schon für das erste Quartal des nächsten Jahres eine aktualisierte Ressourcenschätzung geplant.

https://www.youtube.com/watch?v=CJQflaxy9U0&t=285s

Fazit: Die Fahrt auf den Schienen der ehrgeizigen Ziele geht erfolgreich weiter!





Fiore Gold ist auf dem besten Weg ein Goldproduzent mit einer Kapazität von 150.000 Unzen pro Jahr zu werden und parallel dazu die Exploration und Entwicklung der anderen Projekte voranzutreiben, ohne großer verwässernde Finanzierungsrunden. In dem Tempo, in dem das Unternehmen abliefert, sind die Ziele schon fast zum Greifen nahe! Wir sind der Meinung, das wird…..spitze!

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte





