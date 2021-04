Fintech IPOs – Worauf können wir uns noch freuen?

Robinhood, die App-basierte Handelsplattform , wird voraussichtlich noch in diesem Jahr an die Börse gehen, nachdem in den verganagen Wochen die nötigen Unterlagen und vertraulichen Papiere bei der Securities and Exchange Commission eingereicht worden sind.

Das Unternehmen gehört zu den meistdiskutierten Firmen an der Wall Street, da das Handeln und Investieren für Privatanleger inmitten der Pandemie an Popularität gewonnen hat. Die günstigen gebühren und das teilweise sogar kostenlose Angebot sorgen für große Beliebtheit der App.

Aber Robinhood ist bei weitem nicht das einzige Finanztechnologie- oder Fintech-Startup, von dem in diesem Jahr sein Börsendebüt erwartet wird. Von Betterment und Chime bis hin zu Coinbase und BlockFi hat der IPO-Markt für Fintech-Unternehmen im Jahr 2021 noch viel zu bieten.

Anbei ein kleiner Überblick über die Fintech-Unternehmen, die in den nächsten Wochen und Monaten ihren IPO planen könnten.

Coinbase





Coinbase ist die größte Kryptowährungsbörse in den USA, mit einer derzeitigen Bewertung von 68 Milliarden Dollar. Das Unternehmen reichte letzten Monat ein S-1- Antrag bei der SEC ein. Coinbase strebt ein Direct Listing über die Nasdaq an. Das Timing könnte für Coinbase nicht besser sein, da es im Jahr 2020 einen Gesamtumsatz von 1,3 Milliarden US-Dollar mit einem Nettogewinn von 322,3 Millionen US-Dollar gemeldet hat.

Alle diese (Kryptowährungs-) Börsen und Broker zeigen einen starken Kundenzuwachs und starke Geschäftszahlen. Coinbase profitiert vom Bitcoin-Boom und auch von einem fehlenden Bitcoin-ETF. Der Zugang zu einer Kryptowährungsbörse gibt Investoren auch die Möglichkeit Kryptowährungen zu handeln und über ihren Wallet zu sichern.

Better.com





Better.com, kommt aktuell auf eine Bewertung von 4 Milliarden US-Dollar, ist ein Online-Hypothekenkreditgeber, der die Ziegel- und Mörtel-Setups traditioneller Kreditgeber meidet. Es ist eher mit Rocket Mortgage vergleichbar, dessen Muttergesellschaft Rocket Companies (RKT) im August 2020 an die Börse ging und 1,8 Milliarden Dollar bei einer Bewertung von 36 Milliarden Dollar einnahm.

Das Verkaufsargument von Better.com ist, dass es den Nutzern keine Gebühren aufbrummt und nichts für die Bewerbung, das Underwriting des Kredits und die Kreditvergabe berechnet. Das Unternehmen verspricht außerdem einen 24/7-Support, auch an Wochenenden, verlangt keine Provisionen für Kredite und bietet sofortige Kreditschätzungen an, wobei Nutzer innerhalb von drei Minuten eine Vorabgenehmigung erhalten können.

Betterment





Betterment ist vielleicht die etablierteste und bekannteste Tech-getriebene Plattform für automatisiertes Investieren. Zusammen mit Wealthfront hat das Unternehmen die Idee des Robo-Advisors populär gemacht, die dann von großen Banken kopiert wurde. Betterment hat seitdem die traditionelle Vermögensverwaltung in sein Produkt integriert und bietet seinen Kunden ein Hybridmodell an.

Das 2010 gegründete Unternehmen hat mittlerweile eine Bewertung von 800 Millionen Dollar erreicht. In den letzten Monaten hat das Unternehmen einige große Schritte gemacht, während es sich auf den Börsengang vorbereitet. Im Dezember 2020 trat Mitgründer Jon Stein als CEO zurück und holte die erfahrene Managerin Sarah Kirshbaum Levy als seine Nachfolgerin ins Unternehmen. Anfang dieses Monats übernahm Betterment das US-Geschäft des in Toronto ansässigen Unternehmens Wealthsimple und gewann damit Marktanteile.

BlockFi





Ein weiteres Kryptowährungs-basierter Dienstleister ist BlockFi. BlockFi ermöglicht es seinen Nutzern, ihre Bitcoin, Ether, Litecoin oder Pax Gold als Sicherheiten für Kredite in US-Dollar zu hinterlegen. Die Zinssätze für Kredite gibt es schon ab 4,5%. BlockFi bietet auch ein kryptobasiertes Zinskonto, auf dem Kunden ihre Kryptowährung hinterlegen und bis zu 8,6 % Zinsen verdienen können, weit mehr als ein Standard-Banksparkonto.

Das Unternehmen sammelte im März 350 Millionen Dollar an zusätzlichen Bar-Mitteln ein, was seine Bewertung auf satte 3 Milliarden Dollar brachte. Genau wie bei Coinbase ermöglicht BlockFi den Verbrauchern auch den aktiven Handel in Kryptowährungen an.

Chime





Das Konzept der "filiallosen Bank" kommt vor allem bei jungen Verbrauchern an. Besonders seit der Corona-Pandemie hat sich die Popularität des Online-Bankings noch einmal beschleunigt. Chime ist eines der am schnellsten wachsenden Fintech-Startups, seit CEO Chris Britt die Firma 2012 mitbegründet hat. Mittlerweile wird es mit stolzen 14,5 Milliarden Dollar bewertet.

Die digitale Bank hat 12 Millionen Kunden, die sich wegen der benutzerfreundlichen Oberfläche und der verschiedenen Funktionen, die sie von einer typischen Bank unterscheiden, an Chime wenden. Unter anderem bietet Chime seinen Kunden die Möglichkeit, Gehaltsschecks innerhalb von zwei Tagen abzurufen, und hat auch einen frühzeitigen Zugriff auf Konjunktur- und Steuerschecks angeboten, was aber derzeit nur in den USA möglich ist.

Die Digitalisierung im Bankenbereich nimmt weiter seine Formen an. Es sind nicht nur die bereits etablierten großen Banken, die zunehmend den Weg in die neue digitale Welt finden , sondern auch viele kleinere Start-Ups, die Nischen besetzen und eine neue Art von Service und Produkten anbieten mit weniger Bürokratie und schnelleren Abläufen. Man darf gespannt sein auf die jeweiligen Börsendebüts und die jeweiligen Bewertungen.

