Finger weg von Zertifikaten!

Immer wieder werde ich von unseren Abonnenten auf strukturierte Produkte der Banken angesprochen. Mittlerweile ist die Palette unüberschaubar: Zertifikate, Bonuszertifikate, Discountzertifikate, Rolling-Discountzertifikate, Sprint-Zertifikate, Reverse Convertibles, Hebelprodukte und Garantiezertifikate. Wenn Sie unsere Arbeit bei Der Privatinvestor bereits kennen, ist Ihnen meine Meinung zum Thema bekannt: Diese Produkte sind vor allem dazu da, Privatanlegern das Geld aus der Tasche zu ziehen.

Was sind Zertifikate überhaupt?

Sie sind Inhaberschuldverschreibungen, die meist von Banken emittiert werden. Sie können als Wertpapiere gekauft und ins Depot gelegt werden. Zertifikate gehören zu den abgeleiteten Wertpapieren, den Derivaten. Ihre Entwicklung wird, nach unterschiedlichen Rechenformeln, aus der Entwicklung eines, Basiswertes abgeleitet. Dieser Basiswert ist meist eine Aktie, ein Index, ein Rohstoff oder ein Edelmetall. Von der Entwicklung dieses Basiswertes hängt die Wertentwicklung des Zertifikats ab. Das bedeutet allerdings nicht automatisch, dass sich das Zertifikat in jedem Fall deckungsgleich mit dem Basiswert entwickelt. Die wirkliche Wertentwicklung ist stets abhängig von der spezifischen Berechnungsformel.

Achtung: Emittentenrisiko!

Geht der Emittent pleite, ist ein Zertifikat kaum mehr etwas wert – auch dann, wenn sich der Basiswert bestens entwickelt hat.

Welche Arten von Zertifikaten gibt es?

Das Feld dieser Derivate ist weit. Die wichtigsten Zertifikate sind allerdings die folgenden.

Index-Zertifikate

Hier ist der Basiswert ein Index wie beispielsweise der DAX oder der S&P 500. Ein Index-Zertifikat bildet die Entwicklung des zugrunde liegenden Index genau ab. Wenn der DAX um 3 Prozent an einem Tag steigt, wird auch ein Index-Zertifikat auf den DAX an diesem Tag um 3 Prozent steigen. Fällt der Kurs, fällt entsprechend auch das Index-Zertifikat. Ein Index-Zertifikat verhält sich daher immer wie der Basiswert.

Basket-Zertifikate

Nach dem gleichen Prinzip funktionieren auch die Basket-Zertifikate. Sie bilden den Basiswert deckungsgleich ab. Dieser Basiswert ist aber diesmal kein Index, sondern ein Korb aus verschiedenen Aktien. Meist sind darin Aktien aus der gleichen Branche (z. B. IT-Konzerne) oder Region (z. B. aus Europa) enthalten.

Discount-Zertifikate

Die Konstruktion dieser Papiere ist noch etwas schwieriger. Auch ihnen liegt ein Basiswert zugrunde. Mit dem Erwerb eines Discount-Zertifikats erhalten Anleger das Recht, zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft diesen Basiswert zu beziehen. Die Laufzeit von Discount-Zertifikaten liegt in der Regel zwischen einem und drei Jahren.

Statt des Basiswerts erhalten Sie zunächst das Discount-Zertifikat – inklusive eines Rabatts (daher der Name). Dieser Rabatt bezieht sich auf den aktuellen Kurs des Basiswerts – in der Regel zwischen 5 und 20 Prozent. Am Laufzeitende wird die Aktie schließlich ins Depot gebucht.

Liegt der Aktienkurs bei Fälligkeit allerdings über einer bestimmten Obergrenze, dann erhalten Sie statt der Aktie nur den Betrag, bei dem diese Obergrenze liegt. Die Obergrenze wird bereits bei Emission des Zertifikats festgelegt. Käufer nehmen zwar an der positiven Entwicklung des Basiswerts teil, aber nur bis der Cap erreicht ist.

Geldmaschine für Banker

Gestern war ich bei einer kleineren Privatbank in der Schweiz und hatte die Gelegenheit, mit einigen Veteranen des Schweizer Bankgeschäfts zu sprechen. Ein Banker, der das Geschäft seit drei Jahrzehnte kennt, packte über die Praktiken seiner Kollegen bei den größeren Banken aus. Mittlerweile haben viele Mitarbeiter bei den größeren Banken eindeutige Verkaufsquoten für die strukturierten Produkte der jeweiligen Bank vorgeschrieben bekommen. Diese Mitarbeiter müssen also strukturierte Produkte in die Kundendepots drücken, egal, ob es gut für die Kunden ist oder nicht. Es gibt kaum einen Mitarbeiter, der sich diesem Druck entziehen kann.

Vor einigen Monaten sprach ich zudem mit einem meiner ehemaligen Kommilitonen, der jetzt bei einer deutschen Großbank arbeitet. Für ihn war die Sache ganz klar: Zertifikate sind derzeit die Gelddruckmaschinen der Großbanken. Die Ideen, die dahinter stehen, hören sich oft gut an. Allerdings rechnet kaum ein Privatkunde genau nach, so dass die Banken durchaus überhöhte Gebühren nehmen können.

Hilfe für Privatanleger?

Etwas Besserung soll ab dem 3. Januar 2018 das neue EU-Regelwerk „Markets in Financial Instruments Directive“ (Mifid) bringen. Die Koordination der einzelnen nationalen Maßnahmen wird von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) überwacht. Aufsichtsbehörden sollen im Zuge dessen auch den Vertrieb bestimmter Produkte oder Dienstleistungen verbieten können – auch Zertifikate. Ahnungslose Kunden sollen vor Zocker-Papieren besser geschützt werden. Wir werden genau beobachten, wie sich dieser Markt in Zukunft entwickeln wird.

Wichtig: Sie sind unabhängig von Banken und Politikern!

Lassen Sie die Finger von Zertifikaten und all den anderen Derivaten. Investieren Sie in echte Aktien. Schauen Sie auf die fundamentalen Zahlen. Streuen Sie Ihre Investments und bilden Sie sich in ein bis zwei Bereichen weiter. Auch Warren Buffett versteht nur drei Branchen wirklich gut.

Auf gute Investments,

Ihre

Kerstin Franzisi,

Chefredakteurin Der Privatinvestor

Hinweis/Disclaimer:

Kerstin Franzisi berät, beziehungsweise Unternehmen, an denen Kerstin Franzisi beteiligt ist, beraten den PI Global Value Fund (WKN: A0NE9G) und den Max Otte Vermögensbildungsfonds (WKN: A1J3AM). Diese beiden Fonds könnten Positionen in Titeln halten, die in diesem Artikel genannt sind.

Für den Fall, dass Leser dieses Artikels Positionen in einen genannten Titel in einem Umfang erwerben, der dazu geeignet ist, den Preis des Titels zu beeinflussen, könnte der Verfasser dieser Kolumne und / oder einer beziehungsweise beide die Fonds im Falle der Veräusserung des Titels aus deren Portfolio nach einem solchen Kursanstieg vom Erwerb des Titels durch die Leser der Kolumne profitieren. Auch im Falle eines Verkaufs in einem entsprechenden Umfang durch Leser der Kolumne könnte der Verfasser dieser Kolumne und / oder einer beziehungsweise beide Fonds von fallenden Kursen durch günstigere Einstiegskurse im Falle eines späteren Kursanstiegs profitieren.