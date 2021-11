Finanzpolitik: GroKo hat wichtige Themen liegen gelassen

" Das ist ein echter Quantensprung, auch wenn die Effekte zunächst eher überschaubar sind und nur einen Anfang darstellen können.

"

In der politischen Diskussionsrunde auf der diesjährigen Mitgliederversammlung des Votum-Verbands herrschte bei den beteiligten zukünftigen Koalitionären Einigkeit, dass wichtige finanzpolitische Themen in der Vergangenheit liegen geblieben sind. Dazu zählen auch die verschleppte Riester-Reform und die ungeklärte Frage der Altersvorsorgepflicht für Selbstständige. Positiv bewertete FDP-Finanzexperte Frank Schäffler die Einigung der möglichen Koalitionäre auf einen Einstieg in eine teilweise Kapitaldeckung der gesetzlichen Rentenversicherung. „Das ist ein echter Quantensprung, auch wenn bei einem anfangs geplanten Kapitalstock von 10 Milliarden Euro im Verhältnis zu dem jährlichen Steuerzuschuss von 100 Milliarden Euro in die Rentenversicherung die Effekte zunächst eher überschaubar sind und nur einen Anfang darstellen können“, sagte Schäffler.