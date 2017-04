Finanzmärkte – was ist los?

Nach dem Wahlsieg Trumps im zurückliegenden November machte sich großerOptimismus an den Finanzmärkten breit – man vertraute blind darauf,Trump und seine Vorhaben Deregulierung, Kredit-finanzierteInfrastrukturinvestitionen und massive Steuersenkungen werden es schonrichten. Man klammerte sich dabei auch an das historische Vorbild, dieReagonomics (siehe z.B. hier, hier und hier!).Zeitgleich mit der ersten und bisher einzigen „präsidialen“ Rede vonTrump Anfang März bildete der S&P 500 sein jüngstes Allzeithoch aus.Seitdem konsolidiert der Index, er steht jetzt fast 3% tiefer. DerBankenindex KBW schreibt mittlerweile zehn Tage in Folge Verluste, seitseinem zeitgleichen Hoch hat er über 11% verloren. Ein Bull-Run ohneBeteiligung der Banken ist immer eine brüchige Angelegenheit, allerdingshatten die Banken seit der Wahl Trumps in Vorfreude auf Zinsschritte derFed und die Deregulierung des Finanzsystems in der Spitze auch um 32%zugelegt. Der S&P 500 ist im selben Zeitraum „nur“ um 12% gestiegen. Daist die Versuchung für Gewinnmitnahmen eben auch größer – bei bisherrecht guten Quartalsergebnissen der Banken.Der Dow Jones Transport Index (DJT) konnte seit der Wahl von Trump um15% zulegen, hat aber seit Anfang März 7,5% eingebüsst. Der Indexnotiert mittlerweile deutlich unter seiner EMA50, nachdem der Versuchvor zwei Tagen gescheitert ist, sie wieder zu überwinden – ein Hinweisauf weitere Verluste. Die relative Schwäche des DJT könnte ein Vorbotefür weitere Schwäche im breiten Aktienmarkt sein.Mit der bisher im Kongress gescheiterten Rückabwicklung von „Obamacare“mehren sich Zweifel an der (zeitnahen) Umsetzung der TrumpschenWahlversprechen. Das betrifft auch das Infrastrukturprogramm, daseventuell kleiner ausfällt. Das könnte den Druck auf Inflationsrate unddamit auch auf die Fed abmildern, die Leitzinsen deutlich zu steigern.Möglicherweise gibt es in diesem Jahr nur insgesamt zwei Zinsschritte,bisher wurde von zumindest dreien ausgegangen.Das schlägt sich in der Rendite der zehnjährigen TNotes nieder, diejetzt wieder auf gut 2,2% abgerutscht ist. Nach der Wahl Trumps ist sievon 1,8% aus mit zwei Aufwärtslücken per 14. November auf eben diesenPegel gesprungen. Bankaktien profitierten auch von der Phantasie, dassdas traditionelle Kreditschäft mit steigenden Zinsen wieder profitablerwird. Diese Aussicht trübt jetzt etwas ein – und belastet die Kurse vonBanken.Trump hatte bisher hinsichtlich seiner protektionistischen AttitüdeKreide gefressen und war seiner Linie treu geblieben, sich ausinternationalen Angelegenheiten herauszuhalten. Das hat sich in denzurückliegenden Tagen geändert mit den Bombardierungen in Syrien und inPakistan. Auch hinsichtlich Nord-Korea mimt er den starken Mann unddroht mit Militäraktionen.Hinzu kommt, dass die Fed mit der Veröffentlichung des jüngstenFOMC-Protokolls das Vorhaben offenbart, ihre Bilanz zu verkürzen. Indemsie in ihrem Bestand befindliche Anleihen verkauft, wird die Geldmengein den Geldmärkten reduziert. Wenn sie auslaufende Anleihen nicht durchZukäufe ersetzt, hat das indirekt denselben Effekt. Ihr Ziel könntesein, innerhalb von fünf Jahren die Bilanz um 2,5 Bill. Dollar zuverkürzen. 500 Mrd. Dollar pro Jahr ergäbe geschätzt etwa ein Prozentjährliche Erhöhung der kurzfristigen Zinsen. Ob das tatsächlichvollumfänglich so kommt, ist allerdings sehr unwahrscheinlich.Freie Liquidität ist der Treibsatz für Aktienkurse, die Aussicht aufeine Reduktion der Geldmenge ist da kontraproduktiv. Hinzu kommt, dassdie Fed in ihrem jüngsten FOMC-Protokoll von einer Überbewertung beiAktien gesprochen hat. Hierfür hat sie in Zusammenarbeit mit anderengroßen Zentralbanken selbst gesorgt, mit ultra-billigem Geld wurde derWert des globalen Aktienmarkts in den zurückliegenden acht Jahren um 21Bill. Dollar aufgepumpt. Das KGV im S&P 500 liegt nach Shiller-CAPEmittlerweile bei 28,60 (siehe auch hier!).Schlechtere Aussichten auf schnelle und umfassende Umsetzung derTrumponomics, Abwendung des Politik-Fokus von inner-amerikanischenWirtschaftsangelegenheiten, Aussicht auf Bilanzverkürzung der Fed undverstärkte geopolitische Risiken – das ist die mentale Begleitmusik dergegenwärtigen Konsolidierung bei Aktien und gibt Anlass für Gewinnmitnahmen.Der S&P 500 hat am 27. März und am 11. April seine EMA50 intradayunterboten, jedoch jeweils oberhalb davon geschlossen. Amzurückliegenden Donnerstag, dem dritten Test der EMA50, schloss derIndex darunter. Das ist für den mittelfristigen Ausblick zunächstungünstig. Natürlich besteht die Möglichkeit, dass sich dies zu einemFehlsignal mausert, wenn es zügig zu einer dynamischen Gegenbewegungkommt. Hinzu kommt, dass der Index jetzt auch wieder unter der Oberseiteseines seit 2009 bestehenden Aufwärtskanals geschlossen hat (siehe Chart!).Die aktuelle Chartformation im S&P 500 entspricht der eines sichöffnenden Abwärtskeils. Die sich daraus ergebende Implikation ist eherbullisch, allerdings weist die Öffnung auf zunehmende Unsicherheit hin.Entfaltet sich die beschriebene Formation „regelgerecht“, wäre demnachmit einem maximalen Abwärtspotenzial auf deren untere Begrenzungslinie(aktuell 2285) zu rechnen.Angesichts der weiterhin hohen (guten) Stimmungswerte bei Firmen undVerbrauchern und der weiterhin jedenfalls nicht pessimistischenEinstellung der Investoren besteht die Gefahr, dass auch kleineKursrücksetzer recht bald immer wieder gekauft werden. Damit kann esdann geschehen, dass nach einer solchen Akkumulationsphase nicht mehrgenügend „Treibstoff“ auf der Seitenlinie steht, um den S&P 500anschließend dynamisch über die Obergrenze der Formation und dann vorallem über das zuletzt gebildete Allzeithoch bei knapp 2400 hinaus zutreiben. Dann besteht die Gefahr, dass die mit der Trump-Wahleingeleitete spekulative Übertreibung bei Aktien an ihrerSchnäppchenjäger-Mentalität verendet oder zumindest ernsthaft insStocken gerät. Spätestens dann müsste die Trump-Administration wieder zuihrem Fokus auf die Binnenwirtschaft zurückkehren und ihre Vorhabenangeschoben bekommen.Wenn die Fed-Politik allerdings dazu führt, dass die Kreditkosten fürdie Käufe von Autos und Häusern deutlich ansteigen, dann könnte dieKonjunkturmotor in den USA ernsthaft ins Stottern geraten. DieUS-Autoverkäufe zeigen gegenwärtig Schwäche – gegenüber der Spitze nach2008 im Dezember 2016 sind sie per März um zehn Prozent zurück gegangen.„Plateau“ ist eine optimistische Beschreibung des jüngsten Verlaufs. Indiesem Zusammenhang sind auch die Hauspreise von grosser Bedeutung –hier ging es seit April 2012 im größeren Bild nur aufwärts – uminsgesamt gut 39% nach Hauspreisindex CSXR. Vermutlich würden sichentsprechende Bremsspuren frühzeitig in den Vertrauens- undSentiment-Indices der Verbraucher niederschlagen – gegenwärtig stehendiese so hoch wie seit 16, bzw seit zehn Jahren nicht.In der Eurozone gibt aus konjunktureller Sicht keine Rechtfertigung fürdie Geldflut, die die EZB immer noch praktiziert. Sie bezieht ihre(interne) Rechtfertigung aus den Unsicherheiten hinsichtlichPräsidentschaftswahl in Frankreich, sowie aus den Brexit-Verhandlungenund dann sind da ja auch noch die Bundestagswahlen im September. Undwenn alles nichts hilft, dann wird dem EZB-Chef Draghi schon etwasanderes einfallen – vielleicht die Banken- und Schuldenkrise in Italien.Das Bankensystem der Eurozone ist hoffnungslos überdimensioniert,dementsprechend unterkapitalisiert und unprofitabel – das ist der wahreGrund. Die EZB verletzt damit ihr Mandat – aber das ist nichts Neues.Aktienrückkäufe der Unternehmen werden die Kurse weiterhin unterstützen,auch die QE-Programme in Europa und in Japan wirken entsprechend. Hinzukommt die nun angelaufene Saison der Quartalsberichte. Erwartet wirdeine Steigerung der Gewinne im S&P 500 um zehn Prozent imJahresvergleich. Bei Energiefirmen sollen es sogar bis zu 600% sein –die Ölpreise hatten im ersten Quartal 2016 ein mehrjähriges Tieferreicht und sind seitdem deutlich angestiegen.Alles in allem sollte man über die kommenden Monate eher mit einerSeitwärtsbewegung bei Aktienkursen rechnen. Ob das Teil einerTopp-Formation ist oder ob es zu einer nochmaligen Beschleunigung desspekulativen Exzesses kommt, ist per heute schwer zu sagen. Gerne werdenVergleiche gezogen zur zweiten Phase der Reagonomics ab 1985/1986. DerDow Jones Index hat sich bis 1990 in etwa verdoppelt, der bekannte Crashim Oktober 1987 war da nur ein kurzes Intermezzo. Vergleiche hinkenmanchmal oder oft – insbesondere dann, wenn keiner mehr dran glaubt.Aber so weit ist es noch nicht. Trump hat mehrfach gesagt, dieAktienkurse seine für ihn eine Art Stimmungsbarometer für seine Politik.Also, so die Hoffnung mancher Akteure, wird er bald entsprechend aktivwerden.Entscheidend ist die Entwicklung der Inflation in der nächsten Zeit. Sieist ohnehin neben „Trump“ ein Schlüssel bei der Kursentwicklung. Hiergibt es aktuell sowohl im PPI als auch im CPI in den USA Dynamikverlust.Der CPI ist im März zwar um 2,4% gegenüber dem Vorjahr gestiegen.Allerdings hatte der Index vor einem Jahr noch im Bereich mehrjährigerTiefs notiert. Sollte die Inflation in der nächsten Zeit weitereSchwäche zeigen, würde damit ein Baustein in dem seit Anfang Februar2016 los getretenen Bullenschub infrage gestellt.Gold profitiert von der gegenwärtigen Gemengelage. Der Preis desEdelmetalls ist über den Pegelbereich bei 1250 Dollar ausgebrochen undstrebt der Marke von rund 1305 zu (siehe Chart!). Die Entwicklungunterstreicht damit zunächst einmal, dass die Konsolidierung bei Aktieneinen „ernsteren“ Hintergrund hat als lediglich irgendwelche isoliertencharttechnischen Faktoren.[Unter Verwendung von Material aus "Fed Bombshell Minutes IndicateBalance Sheet Reductions, Suggest Markets are Overvalued"]Die Rally an den Aktienmärkten ist ins Stocken gekommen. Im S&P 500 istdie EMA50 im Test. Die Hinwendung Trumps zu außenpolitischen Thementrägt zur Irritation bei, geopolitische Risiken kommen stärker in denFokus. Zweifel an der Umsetzung der Trumponomics verstärken sich. Dasist zunächst nur mentale Begleitmusik zu seit Anfang März andauerndenKonsolidierung der Aktienkurse. Bei der Frage, wie es weiter geht,spielt die Inflationsentwicklung eine wichtige Rolle sowie der Kurs beider Umsetzung der Trumpschen Wahlversprechen.Erwähnte Charts, weiterführende Verweise und Quellenangaben können hiereingesehen werden:http://www.timepatternanalysis.de/Blog/2017/04/15/finanzmarkte-was-ist-los/