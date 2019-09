„Die Finanzkrise ist noch längst nicht überwunden“

Der FDP-Bundestagsabgeordnete Frank Schäffler hat in Bretten auf Einladung des Liberalen Stadtverbands zum Thema „Reformen der Eurozone“ gesprochen. Im Vorfeld der Veranstaltung sprach er mit der Brettener Woche. Im Interview machte Schäffler deutlich, dass die Finanzkrise noch nicht überwunden ist. „Die ist auch nicht so einfach zu bewältigen, weil sie im Kern eine Überschuldungskrise von Staaten und Banken ist. Im Zentrum steht Europa, und die Schuldenstände sind in Europa zuletzt noch einmal massiv gestiegen. Nur Deutschland und ein paar Staaten stehen etwas besser da. Wenn die Wirtschaft in den anderen Ländern nicht läuft, gibt es faule Kredite“, so Schäffler.Das komplette Interview finden Sie unter https://bit.ly/2kU5UqP