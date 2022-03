Finanzielle Stabilität ist gefragt

Nicht nur Zentralbanken wollen finanziell sicher dastehen, auch private Investoren schauen nach Anlagemöglichkeiten

Die Bank of Russia hat angekündigt ihre Goldkäufe vom Inlandsmarkt wieder aufnehmen zu wollen. Fast zwei Jahre lang war das inländische Goldkaufprogramm nämlich ausgesetzt gewesen. Dies geschah auch in einer Zeit der (damals) hohen Goldpreise. In den Jahren zuvor hatte Russland seine Goldreserven kräftig aufgestockt. Der Grund für die jetzt angekündigten neuen Goldkäufe sei der Wunsch nach einer finanziellen stabilen Lage. Allerdings könnte es auch zu Goldverkäufen kommen, da Russland mit einem fallenden Rubel und mit Sanktionen kämpft. Auch andere Zentralbanken könnten aufgrund der geopolitischen Unsicherheiten vermehrt Gold zukaufen. Dies ist in der Regel ein guter Preistreiber. Sollte Russland wirklich Gold verkaufen und zu Geld machen, dann kämen nicht unbedeutende Mengen des Edelmetalls auf den Markt, was wiederum den Preis eher schwächen würde.





Aktuell ist der Goldpreis deutlich angestiegen, Flucht in sichere Häfen und Inflationsabsicherungen sind die Gründe. Selbst wenn sich das Kriegsgeschehen beruhigen sollte, wonach es im Moment noch nicht aussieht, bleibt immer noch das Inflationsproblem. Die Inflation könnte noch deutlicher angetrieben werden, wenn durch die Ablehnung von russischem Öl es zu katastrophalen Folgen für den Weltmarkt kommt. Unvorhersehbare Preisanstiege wären möglich. Für Gold sollte dieses Szenario mehr Nachfrage bedeuten. Schon hört man Stimmen von Edelmetallexperten, die nach dem Durchbrechen des Allzeithochs auch 3.000 US-Dollar je Feinunze Gold für erreichbar halten.





Damit steigen auch die Goldunternehmen im Wert. Beachtenswert sind etwa Mawson Gold oder Tudor Gold. Mawson Gold besitzt auf seiner Liegenschaft Rajapalot in Finnland nicht nur Gold, sondern auch Kobalt. Dazu kommen drei bedeutende Goldfelder in Victoria. Tudor Gold verfügt im Goldenen Dreieck in British Columbia über eine große aussichtsreiche Landfläche, darunter das Treaty Creek-Projekt (fast 18.000 Hektar).





