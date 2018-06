Der Bundestag hat in seiner heutigen Sitzung über einen Antrag des Bundesfinanzministeriums zu den Finanzhilfen zugunsten Griechenlands abgestimmt. Die Abstimmung erfolgte auf Antrag der FDP-Fraktion namentlich. Der Antrag sieht vor, die zusätzliche Zinsmarge auf die Schuldenrückkauftranchen der Darlehen des vorläufigen Euro-Rettungsschirms EFSF ab dem Jahr 2018 abzuschaffen. Zudem soll der rechnerische Gegenwert der Zentralbankgewinne aus dem Halten griechischer Staatsanleihen ab dem Bundeshaushalt 2018 weiterhin aus dem Bundeshaushalt an Griechenland abgeführt werden. Darüber hinaus soll die maximale durchschnittliche gewichtete Laufzeit der EFSF-Kredite um zehn Jahre verlängert und der Tilgungsbeginn bis 2033 verschoben werden. Kritik an den Plänen der Bundesregierung äußert FDP-Finanzexperte Frank Schäffler: „Ein erneutes Hilfspaket für Griechenland zeigt das ganze Scheitern der derzeitigen Euro-Politik. Griechenland wird sich so nicht dauerhaft an den Kapitalmärkten finanzieren können. Das wird sich schon bald zeigen“, so Schäffler.