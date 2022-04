Finanzexperte erklärt: Wie man die Unternehmensfinanzen bei steigenden Energiepreisen im Griff behält

Die Finanzplanung der meisten Unternehmen wird am Anfang des Jahres erledigt. Wenn es keine großen Überraschungen gibt, liegen Plan- und Ist-Werte am Ende zumeist recht nah beieinander. Mit der Kostenexplosion bei Energie- und Benzinpreisen sind die Pläne allerdings kaum zu halten. "Die Unternehmen müssen achtgeben, dass sie nicht in eine finanzielle Schieflage geraten", sagt Robert Giebenrath.

"Wer die Zahlen jetzt nicht im Auge behält und notfalls korrigiert, kann schnell große Probleme bekommen", fährt der Finanzexperte fort. Die ständige Anpassung der Strategie ist für Robert Giebenrath ein wesentlicher Aspekt jeder Finanzplanung. Als externer Chief Financial Officer (CFO) berät er Unternehmen bei der Verwaltung ihrer Geldmittel. Was er den Unternehmen in der gegenwärtigen Situation empfiehlt, erklärt er in folgendem Gastbeitrag.

Wie eine exzellente Finanzplanung aussieht

Von einer exzellenten Finanzplanung kann man nicht sprechen, wenn am Anfang des Jahres lediglich eine ungefähre Planung durchgeführt wird. Es ist enorm wichtig, die Nutzung der Geldmittel in ein gut strukturiertes Konzept zu bringen, das langfristig Bestand hat. Die Grundlage dafür bildet eine genaue Kalkulation aller Zahlungsströme. Die Planung muss allerdings flexibel genug angelegt sein, um unvorhergesehene Entwicklungen auffangen zu können. Eine echte Liquiditätsplanung sollte die mittel- und langfristigen Tendenzen im finanziellen Bereich einbeziehen.

Abweichungen rechtzeitig erkennen

Wer eine Finanzplanung aufstellt, die mittel- und langfristige Tendenzen beachtet, steht auf sicherem Grund. Damit das so bleibt, müssen allerdings die Planzahlen mit den Ist-Werten abgeglichen werden. Es geht darum, den ermittelten Projektkosten die tatsächlich entstandenen Kosten gegenüberzustellen. Eine regelmäßige Überprüfung möglicher Abweichungen macht Probleme frühzeitig sichtbar – ist das Problem erkannt, kann man auch reagieren. Wenn es beispielsweise um die plötzlich steigenden Energie- und Benzinpreise geht, legt ein Vergleich der Ist- und Plan-Zahlen genau die Kostenstellen offen, die von der Preisexplosion betroffen sind. Die Effekte der Entwicklung lassen sich damit präzise bestimmen. Die getroffenen Maßnahmen werden daher zielgerichtet sein. Der Abgleich von Ist und Plan muss dabei mindestens einmal im Monat durchgeführt werden.

Die richtigen Gegenmaßnahmen

Die steigenden Preise bei Energie und Benzin können sich erheblich auf die Gesamtkosten auswirken. Die Frage ist, wie man nun auf diese Entwicklung reagiert. Man kann zum einen die Preise der eigenen Produkte anheben und die zusätzlichen Kosten an seine Kunden weitergeben. Das ist allerdings nicht immer möglich, weil der Konkurrenzdruck zu hoch ist und man bei einer Preiserhöhung Gefahr läuft, Bestandskunden zu verlieren. In dem Fall bleibt nur, die Mehrkosten an anderer Stelle einzusparen. Vielleicht lassen sich die Personalkosten senken oder Teile der Produktion ins Ausland verlagern. Eventuell ist es aber auch möglich, die steigenden Energiekosten durch einen geringeren Energieverbrauch abzufedern.

Über Robert Giebenrath:

In seiner Funktion als externer Finanzvorstand (CFO) verantwortet Robert Giebenrath die finanzielle Planung und Absicherung seiner Kunden. Erste Einblicke in die Welt des Finanzmanagements erhielt der Finanzexperte während seines Studiums der Wirtschaftspsychologie. Seine Expertise gründet sich vor allem auf einer siebenjährigen Tätigkeit bei einer renommierten Consulting-Boutique, in der er als Projektleiter tätig war. Er betreute in dieser Zeit rund 150 Projekte und absolvierte gleichzeitig zahlreiche Aus- und Weiterbildungen mit finanzstrategischem Schwerpunkt. Es folgte schließlich die Gründung der RG Finance GmbH, die er noch heute als Geschäftsführer leitet. Als externer CFO unterstützt Robert Giebenrath ambitionierte Unternehmen bei der Skalierung und setzt ein ausgeklügeltes Controlling- und Risikomanagement-System um. Weitere Informationen unter: www rg-finance de

____________________________________________________________________________



