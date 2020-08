Finanzausschuss gibt Termin für die zweite Wirecard-Sondersitzung bekannt

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Wie die Obleute des Finanzausschusses in dieser Woche beschlossen haben, werden zwei weitere Sondersitzungstage zum Fall Wirecard stattfinden. Am 31. August und am 1. September werden die Mitglieder des Finanzausschusses in Berlin zusammenkommen, um die Geschehnisse rund um die Wirecard-Affäre aufzuklären. Nachdem in der vergangenen Woche Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier und Bundesfinanzminister Olaf Scholz befragt wurden, werden am 31. August Bundesjustizministerin Christine Lambrecht und führende Beamte des Kanzleramtes geladen sein. Zwar werden der Ministerialdirektor des Kanzleramtes Prof. Dr. Röller und Staatssekretär Geißmann zur Befragung einberufen, doch wartet der Finanzausschuss weiterhin auf die Möglichkeit, die Kanzlerin selbst zu befragen.



Themen in der Sondersitzung werden vor allem Geldwäsche, die Einstufung der Wirecard AG als Nichtfinanzunternehmen und die Börse sowie die Börsenaufsicht sein.