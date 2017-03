Finanz-Märkte – das große Bild

In der zurückliegenden Woche hatte es den größten Tagesrücksetzer im S&P500 seit der Wahl Trumps zum US-Präsidenten gegeben. Die –1,2% wurdensogleich von Warnungen in den Medien begleitet. Eine Umfrage von BofAMerrill Lynch unter 200 Fondmanagern hat ergeben, dass ein Drittel vonihnen Aktien für überbewertet halten. Das ist zwar der höchste Wert seit17 Jahren, gleichzeitig liegen ihre Investitionsquoten bei Aktien aberauf zwei-Jahres-Hoch, bei Bonds auf drei-Jahres-Tief.Ein weiteres Zeichen für den großen Optimismus der Fondsmanager ist,dass zwei Drittel von ihnen glauben, dass Aktien erst dann unter dieRäder kommen, wenn die Renditen von zehnjährigen US-Staatsanleihen über3,5% steigen, aktuell sind es 2,4%. Zusätzlich stellt eine Umfrage vonInvestors Intelligence den höchsten Optimismus bei Aktienanlegern seit30 Jahren fest.Optimismus ist das eine, andererseits wird die Marktlage durchauskritisch gesehen. Außerdem scheint die Investitionsquote nochausbaufähig. Eine brisante Mischung, (noch) keine Milchmädchenhausse.Denn was bisher an medialer Begleitmusik fast völlig fehlt, ist dieArgumentation, dieses Mal sei alles anders und die Überbewertung sei inWirklichkeit gar keine. (Zur Bewertung im S&P 500 siehe hier!)Die Republikaner haben die Gesetzesvorlage für die Rückabwicklung von„Obamacare“ zurückgezogen. Sie haben zwar im Kongress die Mehrheit, abereinigen Republikanern ging der Vorstoss nicht weit genug, anderen ginger zu weit. Damit wird zunächst einmal klar, dass Trump nicht nachBelieben schalten und walten kann. Einige Beobachter sehen das alsschlechtes Vorzeichen für die weiteren Trumponomics-Vorhaben, anderewiederum glauben genau das Gegenteil. Ihrer Meinung nach haben dieangestrebte Steuerreform und die Deregulierung des Finanzsektors nunsogar bessere Aussichten, schnell durchzukommen.Die jüngste Kursreaktion im S&P 500 wirkt sehr genau abgezirkelt –momentan werden die Oberseite eines Aufwärtskanals aus 2009 getestet(braune Linie) und eine Aufwärtslinie vom Tief im Februar 2016 (grün)getestet (siehe Chart! - Chartquelle).Andere Indices auf der Welt haben gegenüber US-Aktien Nachholbedarf. Dasgilt etwa auch für europäische Aktien, deren Bewertung noch nicht soelaboriert ist. Billig sind sie aber auch nicht und wenn amerikanischeAktien den Löffel abgeben sollten, werden sie sich nicht zieren und eherüberreagieren. Aber so weit ist es noch nicht. Die nach Dow-Theorie imNovember bei gut 2120 gestartete Phase des spekulativen Exzesses dürfteübergeordnet noch nicht vorbei sein.Es gibt eine Liquidität, aber viele alternative Anlagemöglichkeiten. Fürein „Großbild“ der Finanzmärkte ist eine Intermarket-Analyse hilfreich.Murphy unterscheidet die Segmente Bonds, Aktien und Rohstoffe. In einerzyklischen Rotation durch diese Segmente toppen zuerst Bonds (Phase 3),dann folgen Aktien (Phase 4), dann Rohstoffe (Phase 5) (Anmerkung:Murphy bezeichnet die Phase 0 mit „6“). Diese Abfolge war vor Mitte der1990er Jahre gut erkennbar (siehe die schwarzen Pfeile im unterenChart), danach kam sie allerdings etwas durcheinander. Nach 20 Jahrenverdichten sich jetzt die Anzeichen für eine Normalisierung (sieheChart! - rechter Rand im unteren Chart).Angeführt durch die Zinspolitik der Fed steigen die Zinsen weltweit. ImJuli 2016 haben die US-Bond-Renditen ein Tief erreicht, 30-jährigeUS-TBonds notierten damals bei rund 2,2%, aktuell liegen sie um die dreiProzent. Die 10-jährigen US-TNotes rentieren mit rund 2,4% aktuell aneiner wichtigen Abwärtslinie, bei 3% dürfte ein charttechnisch wichtigerPegel liegen. Auch in der Eurozone steigen die Zinsen, dieRendite-Differenz bei zwischen amerikanischen und deutschen Papieren mit10-jähriger Laufzeit ist mit gut 2% so hoch wie in den zurückliegendenzwanzig Jahren nicht – normal ist die Hälfte bis ein Viertel. Hierausergibt sich genauso Anpassungsdruck wie seitens der wieder etwasstabileren Inflationsraten.Der iBoxx Sovereigns Eurozone total Return Index von Markit zeigt diePerformance eines Portfolios mit den fünf höchst rentierlichenEurozonen-Staatsanleihen. Im nachfolgenden Chart wird die„Short“-Version dargestellt, die man als Proxy für den Renditeverlaufansehen kann. Das Tief wurde im dritten Quartal 2016 erreicht, heutesteht ein auf den Index bezogener ETF 5,2% höher (siehe Chart!).Damit dürfte tatsächlich das Zinstief hinter uns liegen. Dr. Hüfner,assenagon, verweist darauf, dass die Zinsen nach gängigen Modellen indiesem Jahr noch um 1,5% steigen müssten.Nach Murphy toppen damit als nächstes Aktien aus. Wann das geschiehthängt auch davon ab, ob die Zinsbewegung geordnet und langsam verläuftoder ob es zu einem Blutbad am Bond-Markt kommt. Angesichts der nach wievor schwachen Wirtschaftsentwicklung wird insbesondere die EZB so etwasmit allen Mitteln verhindern wollen. Das dürften Bond-Anleger goutieren,was wiederum zunächst einmal erwarten lässt, das die Anpassung„friedlich“ verläuft.Für gegenwärtig geringen Stress im Finanzsystem und damit eine geringereWahrscheinlichkeit eines solchen Blutbads sprechen auch die niedrigenRendite-Spreads. So liegt der Spread zwischen Baa-gerateten Bonds undzehnjährigen Staatsanleihen in den USA bei 2,2%. Der fürHigh-Yield-Anleihen kommt gegenwärtig auf gut vier Prozent, auch hierwie zuletzt etwa Mitte 2014. Bei rund fünf Prozent würde ich da einenWarnpegel sehen, bei rund sieben Prozent sehe ich „Alarm“ wie zuletzt imFebruar 2016 (siehe Chart!).Auch von der Liquiditätsseite her spricht einiges für weiterhin schönesWetter an den Finanzmärkten. Der Ted-Spread (Differenz zwischen demDreimonats-Libor und der Rendite für 13-wöchige US-TBills (IRX)) ist einMass für Liquiditätsbewegungen. Mit zunehmender Liquidität der Bankensteigt das Angebot am Geldmarkt, der Spread sinkt. Umgekehrt führt einRückgang der Liquidität zu einem steigenden Spread; wenn Banken derweiteren Entwicklung im Bankensystem misstrauen, verkaufen sie Assetsund schichten in “risikolose” 13-wöchige TBills (“Parkplatz”) um. DerIndex kann auch als Maß für Risiko von Unternehmens-Krediten angesehenwerden. Der TED-Spread steigt zwar seit Mitte 2014 an, verläuft zurzeitaber flach bei gut 0,5%. Er reflektiert damit auch die zunehmendeInflation. Einen kritischen Pegel sehe ich bei einem Prozent. Bis dahinist noch ein gutes Stück.Aus den Parametern im Bond-Markt wäre mithin abzuleiten, dass für Aktienein Topp noch nicht erreicht scheint. Es herrscht nach wie vor großerOptimismus hinsichtlich der stimulierenden Kräfte der Trumponomics, dieden den geplanten Infrastrukturprojekten, der Steuerreform und derDeregulierung zugeschrieben werden. Zudem wird die Inflation gegenwärtigals Stimulans und die Fed als Zinstaube angesehen, die diese noch einezeitlang eher begrüssen wird. Das alles hebt Aktienkurse und drücktBond-Preise. Gleichzeitig sorgt das innerhalb von Aktien für eineBevorzugung zyklischer Sektoren, während zinssitive Werte hinterherlaufen.Zu den Aktien-Lieblingen zählen in solchen Situationen auch Small Caps.Ihnen misst man in einer konjukturellen Belebung überdurchschnittlichesPotenzial zu. Zugleich ist dann ihre geringe Liquidität kein Nachteil,weil genügend Kapital an die Börsen strömt. Das verkehrt sich insGegenteil, wenn der Geldstrom schwächer wird, bzw. die erwartetekonjukturelle Belebung stockt. Dann werden liquidere Large Capsbevorzugt, die besser zu verkaufen sind.Der folgende Chart (soehe Chart!) zeigt die relative Performancezwischen Small und Large Caps anhand von zwei ETFs auf US-Unternehmen.Hier zeigen sich Brüche. Seit Ende Februar ist die seit Novembervorherrschende Outperformance von Small Caps nach einem Topp im Januardahin. (Blick zurück: Mitte 2015 gab es den jüngsten nachhaltigenEinbruch in der Preisbeziehung beider ETFs, Ende August folgte damalsein scharfer Einbruch am Aktienmarkt. Anfang Februar 2016 wiederum wardie maximale (relative) Outperformance von Large Caps erreicht,zeitgleich zum damaligen Boden bei Aktien.)Dies deutet darauf hin, dass unter der Decke nun zunächst einevorsichtigere Gangart Einzug gehalten hat. Aus der Dynamik dieserEntwicklung ist abzuleiten, dass dies noch anhalten dürfte. Mithindürfte auch die Volatilität insgesamt erhöht bleiben. Der VIX notiertseit einigen Tagen über seiner EMA50.Rohstoffe sind das dritte Segment in der Intermarket-Betrachtung vonMurphy. Die erste Phase steigender Rohstoff-Preise galt in derVergangenheit stets als gutes Zeichen für die Verfassung der Wirtschaft.Im Frühjahr 2016 haben die Ölpreise einen Boden ausgebildet, auch derKupferpreis markierte da ein Ende der Abwärtsentwicklung seit 2011(siehe z.B. hier!). Dem folgten auch andere Industriemetalle. Aktienprofitieren von solchen Signalen, ihre Kurse steigen in der drittenMurphy-Phase zusammen mit Bondpreisen. Dann findet eine Rotation ausBonds statt, Aktien und Rohstoffe steigen weiter. In dieser Phase vierdürften wir uns seit einem halbem Jahr befinden.Irgendwann kommt es zu dem Punkt, an dem die Inflation, angetrieben auchdurch die Entwicklung der Rohstoffpreise, an Dynamik gewinnt und die Fedsich gezwungen sieht, mit aggressiven Zinsschritten gegenzusteuern. Daswäre dann der Punkt, an dem Aktien ihren Gipfel erreichen und eineRotation in Rohstoffe folgt. Da sind wir noch nicht, die Fed ist nocheinige Zeit dabei, die Inflation willkommen zu heißen.In den zurückliegenden 40 Jahren ging jeder Rezession ein Spike bei denÖlpreisen voraus. Wegen der zentralen Bedeutung dieses Rohstoffs gehtvon ihm eine besonders starke Inflationswirkung aus, weswegen die Fedmit ihrer Geldpolitik hierauf besonders sensibel reagiert. Bis dahin istnoch ein Stück des Weges. Der Preis für WTI Crude Oil bewegt sichaktuell in einer Seitwärtsphase zwischen 43 und 54 Dollar. Oberhalb vonetwa 55 Dollar arbeiten nicht-konventielle Ölförderer (Fracking usw)rentabel. Meiner Meinung nach würde die Fed erst oberhalb von 70 Dollaraus dem Ölpreisverlauf heraus Konsequenzen für eine aggressivere Gangartziehen (siehe Chart! - Chartquelle).[Unter Verwendung von Material aus "John Murphy on Intermarket Analysisand the Sequence of Market Peaks"]Aus einer Intermarket-Analyse lässt sich ableiten, dass wir unsgegenwärtig in einer Phase steigender Zinsen, steigender Aktienkurse undsteigender Rohstoffpreise befinden. Der Stress im alles entscheidendenBond-Markt ist relativ gering, die Ölpreise sind weit davor, einen Peakzu bilden. Das sind übergeordnet günstige Rahmenbedingungen für einenFortgang der Phase des spekulativen Exzesses bei Aktien. Gegenwärtigmehren sich allerdings Anzeichen für eine vorsichtigere Gangart.Erwähnte Charts, weiterführende Verweise und Quellenangaben können hiereingesehen werden:http://www.timepatternanalysis.de/Blog/2017/03/26/finanz-markte-das-grose-bild/