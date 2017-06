Fielmann: Wenn die Unterstützung hält, gibt's eine Trading-Chance!

Weitere Suchergebnisse zu "Fielmann":

Die charttechnische Unterstützung bei 69,73 Euro könnte jetzt eine entscheidende Rolle spielen. Nach dem Allzeithoch bei 76,62 Euro gab es einen Rücksetzer bis 70,18 Euro und eine Gegenwehr mit erneutem Kursrückgang. Danach wieder Kursgewinne bis etwa 73,00 Euro und am Montag ging es runter bis in den Bereich der Unterstützung, wo jetzt die Entscheidung kommt. Sollte die Unterstützung nach unten durchbrochen werden, kann es massive Kursverluste geben, was eine Trading-Chance in beide Richtungen aufzeigt.



Mit Fielmann konnten wir seit Februar schon starke Gewinne mit einem Hebelzertifikat melden und jetzt sind wir wieder an einem Punkt, wo ein erfolgreicher Trade warten könnte. Ab wann wir bei einer Aktie in den Trading-Modus gehen würden, erfahren Sie regelmäßig, wenn Sie den RuMaS Express-Service abonnieren. Aber nicht nur die Abonnenten des Express-Service können von unseren Trading-Ideen profitieren, denn RuMaS Trading-Tipps gibt es an jedem Sonntag und unsere Trading-Liste umfasst regelmäßig mehr als 10 Trading-Chancen.