Fielmann: Ende der Durststrecke?

Fielmann investiert und dies spiegelt sich auch in den vor kurzem veröffentlichten Halbjahreszahlen wider. Nach einem kräftigeren Kurs-Rücksetzer aber ist die Aktie einen näheren Blick wert. Wir stellen einen Mini Future Long auf die Aktie von Fielmann vor.

Fielmann steht nach eigenen Angaben für Brillenmode zum fairen Preis. 90 Prozent aller Bundesbürger würden Fielmann kennen. Fielmann sei Marktführer - in Deutschland verkaufe das Unternehmen jede zweite Brille. Fielmann vertreibe zudem pro Jahr mehr Brillen als die Gesamtheit aller Optiker in den Niederlanden, in Österreich, der Schweiz, Schweden, Dänemark und Norwegen. Dank hoher Stückzahlen rechne man mit knappen Preisen. Einkaufsvorteile gebe das Unternehmen an ihre Kunden weiter. Keine Frage also: Fielmann verfügt über eine starke Marktposition in Deutschland und in einigen europäischen Ländern. Der Gewinn vor Steuern liege nach Angaben des Unternehmens nach den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres bei 116 Mio. Euro - nach dem ersten Halbjahr des Vorjahres habe dieser noch knapp 124 Mio. Euro betragen. Doch dafür gibt es Gründe.

Mehr Mitarbeiter und Expansion in Italien

Durch die Anstellung zusätzlicher Mitarbeiter und eine Anpassung der Vergütung erwarte man in den ersten sechs Monaten einen Anstieg der Personalkosten in Deutschland um etwa 10 Mio. Euro. Zudem wurde das Ergebnis durch Investitionen in die Digitalisierung und den Markenauftritt sowie durch Expansionskosten in Italien belastet. Für das Gesamtjahr 2018 halte man allerdings unverändert an der im Geschäftsbericht 2017 abgegebenen Prognose fest: Das Ergebnis vor Steuern soll auf Vorjahresniveau liegen. Die Norddeutsche Landesbank (NordLB) stuft die Aktie von Fielmann in einem frischen Analystenurteil mit "kaufen" und einem Kursziel von 85 Euro ein. Die Potenziale aus der weiteren Filialexpansion in Europa seien bei weitem noch nicht ausgeschöpft, so die Einschätzung der Bank.

Aufwärtstrendkanal seit 2009

Die Halbjahreszahlen kamen allerdings nicht gut an am Markt - die Aktie von Fielmann musste sich vor dem Hintergrund eines derzeit ohnehin nervösen Gesamtmarktes einem kräftigeren Kurs-Rücksetzer unterziehen. Aktuell notiert das Papier aus dem MDAX am unteren Ende des langfristigen Aufwärtstrendkanals, welches sich gegenwärtig bei etwa 54,50 Euro bewegt. Das aktuelle Jahrestief wurde bei 54,40 Euro markiert. Mit einem Mini Future Long (WKN SE1N4D) können risikobereite Anleger, die von einer steigenden Aktie von Fielmann ausgehen, mit einem Hebel von 2,7 überproportional davon profitieren. Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt aktuell 34 Prozent. Bitte beachten Sie: Der Einstieg in diese spekulative Position sollte stets mit einem risikobegrenzenden Stoppkurs erfolgen. Dieser kann unter dem eben erwähnten Jahrestief bei 54,05 Euro platziert werden. Im Mini Future Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 1,76 Euro. Ein mittelfristiges Kursziel für die Aktie von Fielmann kann um 85 Euro liegen. Somit ergibt sich bei dieser Trading-Idee ein Chance-Risiko-Verhältnis von 7,0 zu 1.

Fielmann (in Euro) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Aufwärtstrend: 54,64 Euro

Mini Future Long auf Fielmann (Stand: 11.07.2018, 09.30 Uhr) Strategie für steigende Kurse WKN: SE1N4D

Typ: Mini-Future Long akt. Kurs: 2,14/2,15 Euro

Emittent: Société Générale Basispreis: 36,46 Euro

Basiswert: Fielmann KO-Schwelle: 38,22 Euro

akt. Kurs Basiswert: 57,90 Euro Laufzeit: endlos

Kursziel: 4,85 Euro Hebel: 2,7

Kurschance: + 127 Prozent Quelle: Börse Frankfurt





Urheberrecht / Bildmaterial:

Wir verwenden Bildmaterial von folgenden Anbietern:

www.fotolia.de

www.istockphoto.de

Wir verwenden Charts von folgenden Anbietern:

www.tradesignalonline.de

www.market-maker.de

