Fielmann-Calls nach gute Zahlen mit hohen Renditechancen

Weitere Suchergebnisse zu "Fielmann":

Die im MDAX-Index (ISIN: DE0008467416) gelistete Aktie des Optik-Konzerns Fielmann (ISIN: DE0005772206) trat nach dem Absturz im Jahr 2018, innerhalb dessen sich der Aktienkurs von 72 auf 49 Euro um 32 Prozent ermäßigte, in den vergangenen drei Monaten in eine Seitwärtsbewegung mit dem unteren Rand bei 59 Euro ein. Nach der Veröffentlichung der über den Expertenerwartungen liegenden Gewinnzahlen und der im Rahmen der Erwartungen liegenden Umsatzzahlen setzte sich die Fielmann-Aktie kurz nach Handelsbeginn des 29.4.19 mit einem Kurssprung von bis zu fünf Prozent an die Spitze der MDAX-Werte, konnte diese hohe Niveau aber nicht behaupten.

Für risikofreudige Anleger mit der Markteinschätzung, dass sich die erfreuliche Entwicklung des ersten Quartals bei Optikerkette Fielmann, die in den nächsten zwei Jahren 200 Millionen Euro für die Investition für den Ausbau des Neiderlassungsnetzes, der Digitalisierung und der internationalen Expansion aufwenden wollen, auch in Zukunft fortsetzen wird, könnte nun ein günstiger Zeitpunkt für eine Investition in Long-Hebelprodukte gekommen sein.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 60 Euro

Der Deutsche Bank-Call-Optionsschein auf die Fielmann-Aktie mit Basispreis bei 60 Euro, Bewertungstag 18.4.19, BV 0,1, ISIN: DE000DS4ZY40, wurde beim Aktienkurs von 61,30 Euro mit 0,23 – 0,24 Euro gehandelt.

Kann die Fielmann-Aktie innerhalb des nächsten Monats ihre Aufwärtsbewegung auf 65 Euro ausweiten, dann wird handelbare Preis des Calls mit 0,51 Euro (+113 Prozent) knapp oberhalb seines bei 0,50 Euro liegenden inneren Wertes liegen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 58,121 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Fielmann-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 58,121 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UY1HDA2, wurde beim Aktienkurs von 61,30 Euro mit 0,36 – 0,37 Euro taxiert.

Bei einem Kursanstieg der Fielmann-Aktie auf 65 Euro wird der Turbo-Call – sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt – einen inneren Wert von 0,84 Euro (+62 Prozent) erreichen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 56,30 Euro

Der Commerzbank-Open End Turbo-Call auf die Fielmann-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 56,30 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000CJ66DL4, wurde beim Aktienkurs von 61,30 Euro mit 0,51 – 0,52 Euro quotiert.

Legt die Fielmann-Aktie auf 65 Euro zu, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 0,87 Euro (+67 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Fielmann-Aktien oder von Hebelprodukten auf Fielmann-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozuebk