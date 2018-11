Fielmann-Calls mit 58%-Chance bei Kursanstieg auf 59€

Die Fielmann-Aktie (ISIN: DE0005772206) konnte sich in den vergangenen Wochen deutlich von ihrem am 11.10.18 bei 48,84 Euro verzeichneten Jahrestiefststand nach oben hin absetzen. Nach den soliden Quartalszahlen und der Nachricht des Unternehmens, sich mit etwa 20 Prozent am französischen Technologieunternehmen FittingBox zu beteiligen, das unter anderem den Online-Brillenkauf mittels 3D-Anprobe ermöglicht, billigen die Analysten der Baader Bank der Fielmann-Aktie Kurspotenzial auf bis zu 66 Euro zu und bekräftigen ihre Kaufempfehlung für die Aktie.

Wenn die Fielmann-Aktie auf ihrem Weg zu diesem Kurszielen in den nächsten Wochen zumindest 59 Euro zulegen, dann werden Anleger mit Long-Hebelprodukten hohe Renditen erzielen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 55 Euro

Der Goldman Sachs-Call-Optionsschein auf die Fielmann-Aktie mit Basispreis bei 55 Euro, Bewertungstag 15.3.19, BV 0,1, ISIN: DE000GM6LTZ8, wurde beim Aktienkurs von 55,85 Euro mit 0,331 – 0,341 Euro gehandelt.

Erreicht die Fielmann-Aktie in spätestens einem Monat die Marke von 59 Euro, dann wird der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,50 Euro (+47 Prozent) ansteigen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 52,109 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Fielmann-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 52,109 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UX783X1, wurde beim Aktienkurs von 55,85 Euro mit 0,42 – 0,43 Euro taxiert.

Bei einem Kursanstieg der Fielmann-Aktie auf 59 Euro wird der Turbo-Call – sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt – einen inneren Wert von 0,68 Euro (+58 Prozent) erreichen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 48,96 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Fielmann-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 48,96 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MF0WMX9, wurde beim Aktienkurs von 55,85 Euro mit 0,73 – 0,75 Euro quotiert.

Legt die Fielmann-Aktie auf 59 Euro zu, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 1,00 Euro (+33 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Fielmann-Aktien oder von Hebelprodukten auf Fielmann-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.



Walter Kozubek