Fielmann im Blick

Vor kurzem gab Fielmann bekannt, dass der aktuelle Vorstandsvorsitzende Günther Fielmann sein Amt bis Ende 2020 ausführen möchte, er wäre dann stolze 80 Jahre alt. Erst danach soll sein Sohn Marc in seine Fußstapfen treten. Während ein solches Vorgehen, in dem der alte Patriarchat seinen Abtritt verzögert, normalerweise ein Anzeichen für eine kritische Situation sein könnte, liegt die Sache bei Fielmann zumindest auf dem Papier anders. Wir werfen einen Blick auf Fielmann und erläutern, wie Anleger mit Aktienanleihen am Erfolg des Unternehmens partizipieren können am Beispiel der Anleihe

Der Hamburger Optikriese schafft mit viel Weitsicht und einem ordentlichen Schlussspurt im letzten Geschäftsjahr die Wende und verbucht unter dem Strich eine leichte Gewinnsteigerung. Der Überschuss des Optikriesen legte um 0,5 Millionen Euro auf 171 Millionen Euro zu, nachdem die Geschäftsleitung im dritten Quartal 2016 noch eine Gewinnwarnung ausgegeben hatte. Auch der Umsatz konnte im vergangenen Geschäftsjahr weiter gesteigert werden und kletterte um drei Prozent auf 1,34 Milliarden Euro und damit deutlich stärker als der Gewinn. Der Grund hierfür sind hohe Investitionen in den Ausbau des Ladennetzes, die das Unternehmen besonders im Ausland vorantreibt. So verstärkt Fielmann aktuell seine Präsenz auf dem italienischen Markt und plant Ende März die Eröffnung weiterer Filialen in Vicenza und Verona.

Im letzten Geschäftsjahr konnte Fielmann insgesamt rund 8 Millionen Brillen verkaufen (+ 2,3 Prozent), wobei der Marktanteil in Deutschland am gesamten Branchenumsatz zuletzt bei 22,5 Prozent lag. Auch der Aktienkurs konnte sich nach einem Einbruch Ende letzten Jahres wieder erholen und nähert sich wieder dem 5-Jahres-Hoch, welches vor der damaligen Gewinnwarnung im dritten Quartal 2016 erreicht wurde.

Maximale Renditechance von 7,19 Prozent per anno.

Anleger, die vor einem direkten Investment dennoch etwas zurückschrecken, können auch mit Aktienanleihen vom weiteren Wachstumskurs des Unternehmens profitieren. Wir schauen uns hierzu die Anliehe mit der WKN PR39Z7 an. Der Basispreis der Anleihe liegt bei 70 Euro und damit etwas unter dem aktuellen Kurs der Aktie. Dieser sollte bei Laufzeitende im Dezember 2017 nicht unterschritten sein um die maximale Rendite von 4,71 Prozent zu erreichen, was einer maximalen jährlichen Rendite von 7,19 Prozent per anno entspricht. 14,28571 Aktien von Fielmann werden geliefert, wenn der Aktienkurs am Ende der Laufzeit unter dem Basispreis notiert, welche in diesem Fall zusammen nicht mehr den Nennwert der Anleihe erreichen. In jedem Fall erhält der Anleger am Laufzeitende den Kupon in Höhe 9 Prozent.

In unserer ISIN-Liste finden Sie außerdem einen Call auf Fielmann mit der WKN PR1VMF und weitere interessante Anlageideen, von Aktienanleihen bis hin zu Turbo-Zertifikaten ist dort für jeden Geschmack etwas dabei. Günstig erwerben und handeln können Sie diese und andere Finanzprodukte übrigens beim Onlinebroker DeGiro.