Fiberlab expandiert nach Europa: Bahnbrechende Technologie für Cannabis-Extrakte

Firmenpräsentation nahe Frankfurt am 19. Oktober 2018 mit Edward Klaeger, CEO von Fiberlab Inc.

Der Begriff CBD-Öl ist derzeit in aller Munde. Vor wenigen Jahren noch ein Nebenprodukt, schwören heute immer mehr Konsumenten auf das aus der Cannabis-Pflanze gewonnene Öl, das aufgrund seiner Zusammensetzung als Nahrungsergänzungsmittel oder in der Schönheitspflege unterschiedliche Anwendung findet. Weiterhin kommt die Substanz in der Medizin zum Einsatz, wo CBD-Öl ebenfalls zunehmend zur Behandlung verschiedener Krankheitsbilder eingesetzt wird. Beispielsweise werden CBD-Öle erfolgreich in der entzündungsbedingten Schmerztherapie, bei posttraumatischen Belastungsstörungen, Epilepsie und Tourette-Syndrom verwendet.

Während der Cannabis-Markt in den USA in 2017 um ca. 30% zulegen konnte, stieg der Umsatz bei Cannabis-Öl um rund 65%, und damit um mehr das Doppelte. Für 2018 erwarten Marktforschungsinstitute eine weitere Steigerung auf über 70% Umsatzzuwachs.

Um ein Extrakt oder jedweden Stoff für medizinische Zwecke nutzen zu können, bedarf es eines zuverlässigen Angebots; der Bestandteil eines Extrakts muss exakt und berechenbar sein. Schlussendlich muss das Extrakt auch rein sein, und zwar ohne chemische Verunreinigungen, um nachteilige Nebenwirkungen zu vermeiden. Heute hat die Cannabis-Industrie noch immer grosse Schwierigkeiten, diese Grundvoraussetzungen zu erfüllen. Die pharmazeutische Industrie und die FDA benötigen zudem ein zuverlässiges Angebot von kristallinem Isolat mit einer Reinheit von mindestens 99%.

Das System von Fiberlab produziert und verkauft maßgeschneiderte Cannabinoid-Produkte mit einer Reinheit von bis zu 100%, sowie Konzentrate, Destillate und Isolate (kristallin) mit bis zu 99,995% Reinheit, die allesamt nach individuellem Kundenwunsch oder gemäß Patientenrezept produziert werden können.

Fiberlabs durchschnittliche Produktionskosten pro Gramm CBD sind generell niedriger als derzeit jeder Wettbewerber im Markt.

Insgesamt wird Fiberlabs Niedrigkosten-Verarbeitungstechnologie die Cannabis-Extraktionsindustrie weltweit revolutionieren, weil die Wettbewerbsvorteile schlicht und ergreifend überzeugend sind.

Erfahren Sie dort vom CEO, Ed Klaeger, mehr über Fiberlabs Technologie und die weiteren Expansionspläne von Fiberlab.

-- Fiberlab hat bereits mit der kommerziellen Produktion begonnen und generiert Umsatz.

-- Fiberlab Inc., USA, bereitet den Börsengang für Anfang 2019 vor und wird als börsennotierter Produzent von speziellen Cannabis-Extrakten in industriellen Größenordnungen ein Alleinstellungsmerkmal aufweisen.

-- Fiberlab AG, Zürich, bereitet ebenfalls den Produktionsstart für Anfang 2019 vor.

