Fiat Chrysler Automobiles (Weekly) - Neues Allzeithoch

Die Fiat Chrysler-Aktie hat in der vergangenen Woche den Sprung über die obere Begrenzungder seit Jahresbeginn bestehenden Schiebezone (siehe Chart) bei 11,60 USD geschafftund die Dynamik zur Eröffnung der aktuellen Börsenwoche genutzt, um ein neues Allzeithoch(12,03 USD) zu markieren. Damit zeigt die Aktie des im Januar 2014 neu entstandenenAutomobilherstellers ein sehr starkes „bullishe“ Signal. Gleichzeitig erlauben einpositives Momentum, die Relative Stärke nach Levy sowie ein frisches Kaufsignal desMACD ebenfalls eine positive Einschätzung. Als neues Kursziel lässt sich aus der Projektionder o. g. Schiebezone ein Niveau von rund 14 USD als mögliche Anlaufmarke ausmachen.Trotz des derzeit vorherrschenden Kaiserwetters, wollen wir den Blick in RichtungSüden aber nicht vergessen. Auf der Unterseite bilden die Hochs vom Februar und März2017 (11,58/53 USD) zusammen mit dem ehemaligen Widerstandsbündel aus verschiedenenHochpunkten aus dem Jahr 2015 zwischen 11,09 USD und 10,74 USD eine markante Unterstützungszone,die sich zu einer Stopp-Platzierung eignet. Allein die Tatsache, dass der Kurs derFiat Chrysler-Aktie am oberen Bollinger-Band notiert, mahnt zur Vorsicht und deutetauf eine überdehnte Marktlage hin.