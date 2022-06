Fette Kapitalzufuhr und passgenaue Portfolio-Erweiterung für Uranium Energy

Weitere Suchergebnisse zu "Uranium Energy":

Mit der Rückzahlung von insgesamt 18,34 Mio. USD hat Anfield Energy Inc. nicht nur seine Schulden gegenüber Uranium Energy beglichen, sondern Uranium Energy damit gleichzeitig auch beträchtliche Bareinnahmen beschert.





Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

ein erneuter Paukenschlag bei Uranium Energy (WKN: A0JDRR)! Mit der Rückzahlung der Schulden, die sich genauer gesagt zum einen aus einem beachtlichen Geldsegen in Höhe von 9,17 Mio. USD in bar, Plus andererseits 96.272.918 Anfield-Einheiten besteht, hat sich Uranium Energy nicht nur schuldenfrei gemacht, sondern auch noch zum Ankerinvestor von Anfield! Wissen sollte man noch, dass eine Einheit aus einer Anfield-Stammaktie und einem Warrant besteht. Mit dem Ausgabewert von 0,095 USD pro Einheit, ergibt sich also die zweite Tilgungstranche in Höhe von ebenfalls 9,17 Mio. USD.

Als neuer Großaktionär von Anfield, mit knapp 16 % der ausstehenden Unternehmensanteile, kann Uranium Energy nun also das strategische Steuer auf dem Uran-Markt noch besser in Richtung seiner Koordinaten navigieren.

25 weitere Urangrundstücke wandern in Uranium Energys Portfolio!

Neben den beträchtlichen liquiden Mitteln und der strategischen Kapitalbeteiligung, beinhaltet der Schuldentilgungsdeal zwischen Uranium Energy und Anfield Energy auch einen mindestens ebenso lukrativen Grundstückstausch. Denn mit der jetzt getroffenen Vereinbarung wandern gleich 25 vielversprechende Urangrundstücke ins sowieso schon bestens bestückte ‚Wyoming‘-Portfolio von Uranium Energy.

Eine besonders hell schimmernde Perle, die infolge der Schuldentilgung jetzt in Uranium Energys Schatztruhe liegt, ist das ‚Charlie‘-Uran-Projekt in Wyoming. Und ‚Charlie‘ hat es wirklich in sich. Erst 2019 goss eine vorläufige Wirtschaftlichkeitsstudie das großartige Potenzial dieses Projekts in begeisternde Zahlen von fast 1,26 Millionen Tonnen mit einem Durchschnittsgehalt von 0,123 % U3O8 in der ‚angezeigten‘-Kategorie sowie großartige 411.00 Tonnen mit durchschnittlich 0,12 % U3O8 in der ‚abgeleiteten‘-Ressourcen-Kategorie!

Kontrolle über das größte ‚In-Situ-Recovery‘-Uranportfolio in den USA!

Vor allem die Integration des prosperierenden ‚Charlie‘-Projekts in Uranium Energys ‚Christensen Ranch‘, ein von Uranium One Americas übernommenen Projekt in Wyoming mit vier produktionsbereiten Anlagen, setzt die entscheidenden Weichen dafür, dass Uranium Energy nun das das größte ‚In-Situ-Recovery‘-Uranportfolio in den USA kontrolliert.

Für Amir Adnani, Präsident und CEO von Uranium Energy, hat sich mit diesem Deal die Konsolidierungsstrategie des Unternehmens klar ausgezahlt, in jeglicher Hinsicht:

„Mit dieser Vereinbarung und der Tilgung der Schulden durch Anfield Energy sind wir jetzt nicht nur schuldenfrei, sondern verfügen auch über beträchtliche Barmittel. Hinzu kommt, dass wir mit einer Beteiligung von knapp 16 % an Anfield Energy nun ein Großaktionär dieses Unternehmens sind, dass sich mit diesem Deal zum führenden konventionellen Uran-Vanadium-Entwickler im prosperierenden ‚Uravan Mineral Belt‘ positioniert hat.“

https://www.youtube.com/watch?v=Wg4tVigWYt4&t=147s

Fazit:

Nicht zuletzt profitiert Uranium Energy (WKN: A0JDRR) als Uranproduzierendes US-Unternehmen auch von der jüngsten Ankündigung der Biden-Regierung, den Kongress um die Freigabe von 3,5 Milliarden USD für den Kauf von niedrig angereichertem Uran zu bitten. Damit soll die Förderung der US-Urankapazitäten beträchtlich beschleunigt werden, um die Energiesicherheitsinteressen der USA unabhängig von russischen Importen zu machen. Es ist davon auszugehen, dass Uranium Energy aufgrund seiner hervorragenden Beziehungen in die Politik eng mit dem Energieministerium in Kontakt steht und wo immer möglich kooperieren wird!

Als ‚win-win‘-Deal bezeichnet auch das Anfield-Management den Vermögenstausch mit Uranium Energy. Denn gemäß den Bedingungen erwarb Anfield die Beteiligung von Uranium Energy an der Uran-Vanadium-Liegenschaft ‚Slick Rock‘ in San Miguel County, Colorado, wofür Uranium Energy im Austausch das ‚In-situ‘-Uran-Anlagenportfolio von Anfield erhalten hat. ‚Slick Rock‘ festigt die Position von Anfield im Uran-Vanadiumreichen ‚Uravan‘-Mineralgürtel, der nahe der unternehmenseigenen ‚Shootaring Canyon Mill‘ verläuft.

Strahlende Aussichten also, sowohl für den Uranmarkt als auch für Anfield und vor allem Uranium Energy (WKN: A0JDRR)!





