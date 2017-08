Festzins- und Stufenzinsanleihen als Alternative zum Sparbuch

Die aktuelle Niedrigzinsphase treibt so manchem Sparer die Schweißperlen auf die Stirn. In Kombination mit immer weiteren Gebühren bei vielen Banken bleibt unter dem Strich meist nichts mehr übrig. Für Anleger, die ihr Geld nicht in riskante Papiere mit einem erhöhten Verlustrisiko investieren möchten, sind Stufen- und Festzinsanleihen der IKB eine gute Alternative. Wir schauen uns unter anderem die Festzinsanleihe A2E4QR und die Stufenzins-anleihe A2E4QL sowie deren Funktionsweise an.

Anleihen werden von Banken, Unternehmen, Kommunen und Staaten zur Beschaffung von Fremdkapital eingesetzt. Den Herausgeber einer Anleihe nennt man Emittent. Die Anleihe verbrieft dem Käufer einer Anleihe, dem Kapitalgeber, als Gegenleistung für die Überlassung des Kapitals einen Rückzahlungsanspruch und in der Höhe festgelegte Zinszahlungen oder fest definierte Zinschancen, die vom Eintritt bestimmter Ereignisse abhängig sind. Anleihen werden auch Renten, Bonds, Schuldverschreibungen oder Obligationen genannt.

Im Allgemeinen besteht eine Anleihe aus dem Nennbetrag – der Forderung, die der Anleger am Laufzeitende gegenüber der Emittentin hat – und einer oder mehrerer Zinszahlungen, die auch Kupons genannt werden. Anleihen unterscheiden sich durch die Länge der Laufzeit und die Art der Verzinsung. Neben festverzinslichen Anleihen (z.B. Festzinsanleihen, Stufenzinsanleihen) gibt es auch Anleihen, bei denen die Zinszahlungen von der Entwicklung eines sogenannten Basiswertes abhängig sind, beispielsweise der Inflationsrate.

Festzinsanleihen

Wie der Name bereits vermuten lässt, haben Festzinsanleihen einen festgeschriebenen Zinssatz über die komplette Laufzeit. Die Rückzahlung von 100 % des Nennbetrags erfolgt durch die IKB zum Laufzeitende. Die Anleihe A2E4QR bietet bis August 2022 einen Zinssatz von 1,7 Prozent, die Stückelung erfolgt in 1000,- Euro Schritten. Die Anleihe A2E4QP bietet zwar lediglich eine festgelegte Verzinsung von 1,1 Prozent, dafür ist die Laufzeit auf 3 Jahre begrenzt. Auch hier erfolgt die Auszahlung des Nennbetrags am Ende der Laufzeit. Eine Übersicht über alle angebotenen Festzinsanleihen der IKB finden Sie hier.

Stufenzinsanleihen

Im Gegensatz zu den Festzinsanleihen bieten Stufenzinsanleihen einen mehrstufigen Zinssatz. Das Papier A2E4QL bietet bei einer Laufzeit von 8 Jahren Zinssätze von 1,6 Prozent im ersten bis zu 2,3 Prozent im letzten Jahr. Das Papier A2E4P2 bietet bei 3-jähriger Laufzeit immerhin noch Zinssätze von 1,10 bis 1,35 Prozent. Weitere Stufenzinsanleihen der IKB finden Sie hier.

Lesen Sie auch: “Ab die Post” mit Faktor-Zertifikaten und Anleger und die Flucht aus dem Zinstief

Quelle: IKB / eigene Recherche